

هذا ويَسير مشروع "مطار البحر الأحمر الدولي" في مساره الصحيح ليتم تدشينه هذا العام إلى جانب أول 3 منتجعات في وجهة "البحر الأحمر"، وسيفتتح المطار ابتداءً للرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024، بحسب بيان صحافي.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: "في عام 2016، وضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، رؤية لوطن مزدهر، وكان يعرف أنه وجهة عالمية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما في الثقافة السعودية والتعرف على كرم الضيافة المحلية والطبيعة الساحرة".

