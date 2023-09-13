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ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

9/13/2023 9:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير صدرت مؤخراً، إن المنطقة العربية شهدت نمواً ملحوظاً في أعداد الأثرياء الذي يعيشون فيها.

وفقاً لنتائج التقارير، ارتفعت أعداد فاحشي الثراء بمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 15.7% وبعدد 21640 ألف شخصاً، فيما بلغت حجم ثروتهم 2.7 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 13% عن عام 2021.
وأظهرت البيانات، أن الارتفاع جاء مدعوماً بارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار، فضلاً عن الطلب المتزايد على الطاقة من الدول الأوروبية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والاعتماد في ذلك على الشرق الأوسط.
وجاءت هونغ كونغ على رأس مدن العالم التي تستقبل أصحاب الثروات الهائلة لعام 2023، حيث يعيش فيها حوالي 12615 ثرياً، فيما حلّت المدينة الأمريكية نيويورك في المركز الثاني، بحوالي 11845 ثرياً.
ووفقا للبيانات، هناك ما يقرب من 400 إلف شخص تتجاوز ثروتهم الصافية 30 مليون دولار، 15% منهم يسكنون في 10 مدن حول العالم، نصفها في الولايات المتحدة.



وتفوقت أميركا اللاتينية على الشرق الأوسط في نسبة نمو الأثرياء فقط، دون عددهم بحوالي 17.5%، فيما تزايد عدد الأثرياء إلى 11560 ثرياً بنهاية العام الماضي.
أما أميركا الشمالية لا تزال المنطقة العالمية التي تضم أكبر عدد من الأثرياء بواقع 142.990 ثرياً، أما آسيا جاءت في المركز الثاني بعد أمريكا الشمالية في عدد الأثرياء بحوالي 108.370 ثرياً، وأوروبا جاءت في المركز الثالث بحوالي 100.850 ثرياً.
وفي الوقت نفسه، كانت الدول الـ 10 التي تضم أكبر عدد من الأثرياء، والذين يمتلك كل منهم صافي ثروة تزيد عن 30 مليون دولار هي:


الولايات المتحد(129.665) ثرياً
الصين (47,190) ثرياً
ألمانيا (19.590) ثرياً
اليابان (14.940) ثرياً
المملكة المتحدة (14005) ثرياً
كندا (13320) ثرياً
هونغ كونغ (12615) ثرياً
فرنسا (11980) ثرياً
إيطاليا (8930) ثرياً
الهند (8880) ثرياً





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