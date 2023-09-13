نصائح مهمة للتعامل مع بثور الأذن



لا تفقع البثور!

وعن كيفية التعامل مع بثور الأذن، حذرت الرابطة من فقع البثور، وذلك للحيلولة دون وصول السائل القيحي إلى القناة السمعية. وبدلاً من ذلك، ينبغي التحلي بالصبر وعدم المساس بالبثور، ومنحها وقتاً كافياً كي تختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يستغرق ذلك من يومين إلى 3 أيام.



وخلال تلك الفترة يمكن تخفيف الألم من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل وضع بعض قطرات من زيت شجرة الشاي المضاد للالتهابات على عود قطني، ومسح موضع البثور برفق وحذر. وللمساعدة في القضاء على القيح، يمكن وضع كمية قليلة من مرهم الزنك على موضع البثور بواسطة عود قطني.



وينبغي استشارة الطبيب في حالة عدم اختفاء البثور، أو في حالة الشعور بوجود التهاب كبير داخل الأذن.

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