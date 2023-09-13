رئيس الغابون المخلوع يعرض خدماته على المنقلبين عليه



ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء الغابون المعين عسكريا ريموند ندونج سيمو: "قرر البقاء في العاصمة ليبرفيل حيث تتواجد زوجته وابنه".

وأضاف رئيس وزراء الغابون المعين، أن رئيس الدولة السابق عرض خدماته على السلطات الجديدة، لكنها لم تنظر بعد في اقتراحه، إذ أن الرئيس المعزول لم يقدم بعد تفاصيل محددة.



وأكد رئيس الوزراء الانتقالي مجددا، أن علي بونغو أونديمبا حر في مغادرة الأراضي الغابونية.



ويشار إلى أنه تمت في أغسطس الماضي، إعادة انتخاب أونديمبا رئيسا للدولة بنسبة 64.2% من الأصوات، وجاء مرشح المعارضة في انتخابات الغابون الأكاديمي ألبرت هوندو أوسا في المركز الثاني بنسبة 30.7% من الأصوات.

وفي 30 أغسطس، أعلن الجيش الغابوني، إلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية في البلاد.

RT