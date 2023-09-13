

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال "إم إكس بيزنيس" MX Business في سامسونج: "ظهرت استجابة المستخدمين الأوائل لأجهزة Galaxy الجديدة من خلال زخم الطلب المسبق.

ومن خلال طرحنا لسلسلتي الهواتف Galaxy Z Flip5 و Z Fold5 وسلسلة الساعات Watch6 وسلسلة الأجهزة اللوحية Tab S9، فإننا نهدف إلى توفير الأحدث والأفضل في كل فئة، وتزويد عملائنا بتجارب جديدة وجذابة تلبي مختلف أنماط الحياة. ويسعدنا أن نرى صدى رؤيتنا مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم".



وتنتمي السلسلتان Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 إلى الجيل الخامس من أجهزة سامسونج الثورية القابلة للطي، حيث تقدمان تجارب فريدة من خلال التصميمات وعوامل الشكل المثالية، بما في ذلك "المفصلة المرنة" الجديدة. وشهد الجهازان المبتكران مستوى عالياً من الطلب في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل أرقام طلبات مسبقة حطمت الأرقام القياسية في العديد من الأسواق، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بعد أن اختار 65% من المستهلكين هاتف Galaxy Z Flip5 ذي الشكل الأيقوني المتميز.



ومن خلال الميزات المبتكرة التي توفرانها، مثل التحليل العميق للنوم والإحصاءات الشخصية للياقة البدنية والميزات الصحية الشاملة، إضافة إلى الأداء القوي والشاشات الأكبر التي تساعد على تحقيق مستويات أفضل للصحة والرفاهية، فقد شهدت ساعتي Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classicإقبالاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الطلب عليهما.



وتتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 بثلاثة طرازات، وهي: Galaxy Tab S9 Ultra و S9+ و S9.

وتقدم السلسلة ذاتها تجربة كمبيوتر لوحي فريدة من نوعها بفضل تزويدها بشاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X الرائدة على مستوى الصناعة، وتصنيف IP68 عبر جميع الطرز الثلاثة مع وجود قلم S Pen. ومن بين العملاء الذين طلبوا سلسلة Galaxy Tab S9 مسبقًا، استحوذ الجهاز Tab S9 Ultra على ما نسبته 60% من حجم الطلب.

وتم تصميم سلسلة Galaxy Tab S9 للارتقاء بالإنتاجية البديهية، كما أنها تساعد على إنشاء حافظات إبداعية سلسة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، استنادًا إلى منظومة جالكسي.



وستتوافر السلاسل Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 و Galaxy Watch6 و Galaxy Tab S9 في أسواق محددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وكوريا في 11 أغسطس، في حين تخطط الشركة لإطلاقها في دول إضافية قريبًا.



ويتوفر Galaxy Z Flip5 بألوان مستوحاة من الطبيعة، وهي: النعناع والغرافيت والكريم واللافندر، إضافة إلى إتاحة مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة الأدوات الشفافة وحقيبة من نوع Flipsuit[1]. أما السلسلة Galaxy Z Fold5فستتوفر هي الأخرى بمجموعة مختارة من الألوان المتطورة، ومنها: الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريم، مع تزويدها بملحقات جديدة، بما في ذلك حافظة رفيعة لقلم S Pen[2] تمتاز بالشكل العملي والأنيق. وللباحثين عن الجماليات المخصصة، ستتوفر ألوان فريدة وحصرية عبر الإنترنت لكلا الجهازين، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع الشركة Samsung.

كما ستحصل عند شرائك جهاز Galaxy Z Flip5 أو Galaxy Z Fold5 على تلفزيون Crystal UHD بسعة 50 إنش مجانا و لكمية محدودة.

وتأتي سلسلة ساعات Galaxy Watch6 في خيارين للحجم، وهما: 44 ملم باللونين الجرافيت والفضي، و 40 ملم باللونين الجرافيت والذهبي.

وتتوفر الساعة Galaxy Watch6 Classic ، بإطارها الدوار المفضل للكثيرين، بأحجام 43 ملم و 47 ملم، وتأتي باللونين الأسود والفضي.

وتأتي سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 باللونين البيج والجرافيت[3]، كما تتوفر بثلاثة أحجام، وهي: 14.6 بوصة لجهاز Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة لجهاز Tab S9+، و 11 بوصة لجهاز [4]Tab S9.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه المواقع:

news.samsung.com/galaxy و و .

