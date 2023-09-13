سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي



وأكد سكالوني هذه الشكوك بالقول "لقد حاول التعافي أمس، لكنه لم يشعر بالراحة، ولهذا قررنا ألا نخاطر به".

جدير بالذكر، أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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