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سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي

9/13/2023 9:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، سبب غياب قائد المنتخب ليونيل ميسي، عن مباراة الأمس ضد بوليفيا.
وحل منتخب الأرجنتين ضيفا على بوليفيا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفاز راقصو التانجو بثلاثية دون رد.
وقال سكالوني في تصريحات نشرتها شبكة "vermouth-deportivo" الأرجنتينية، عقب المباراة: "ليونيل ميسي لم يكن متاحا للعب في اللقاء".
ولم يتواجد ميسي في التشكيل الأساسي، ما أثار الشكوك حول معاناته من إصابة.


وأكد سكالوني هذه الشكوك بالقول "لقد حاول التعافي أمس، لكنه لم يشعر بالراحة، ولهذا قررنا ألا نخاطر به".
جدير بالذكر، أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ملاعب

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