سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي

سكالوني يؤكد الشكوك حول ميسي
التاريخ
9/13/2023 9:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، سبب غياب قائد المنتخب ليونيل ميسي، عن مباراة الأمس ضد بوليفيا.
وحل منتخب الأرجنتين ضيفا على بوليفيا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفاز راقصو التانجو بثلاثية دون رد.
وقال سكالوني في تصريحات نشرتها شبكة "vermouth-deportivo" الأرجنتينية، عقب المباراة: "ليونيل ميسي لم يكن متاحا للعب في اللقاء".
ولم يتواجد ميسي في التشكيل الأساسي، ما أثار الشكوك حول معاناته من إصابة.
وأكد سكالوني هذه الشكوك بالقول "لقد حاول التعافي أمس، لكنه لم يشعر بالراحة، ولهذا قررنا ألا نخاطر به".
جدير بالذكر، أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.
ملاعب
MENAFN13092023000208011052ID1107060846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.