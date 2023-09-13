تقلبات شديدة على أسعار الذهب عالمياً بسبب بيانات التضخم الامريكية
التاريخ
9/13/2023 9:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تشهد أسعار الذهب عالمياً، تقلبات شديدة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولم تستقر الأسعار على وجهة حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.02% إلى 1935 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.05% إلى 1912 دولار للأوقية.
وتماسكت الأسعار فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية.
وصدرت قبل قليل بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت ارتفاع المُعدل السنوي في لـ 3.7%.
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