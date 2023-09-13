Wednesday, 13 September 2023 04:54 GMT

تقلبات شديدة على أسعار الذهب عالمياً بسبب بيانات التضخم الامريكية

9/13/2023 9:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد أسعار الذهب عالمياً، تقلبات شديدة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولم تستقر الأسعار على وجهة حتى الآن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.02% إلى 1935 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.05% إلى 1912 دولار للأوقية.
وتماسكت الأسعار فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغته في الجلسة الماضية.

وصدرت قبل قليل بيانات التضخم الأمريكية، والتي أظهرت ارتفاع المُعدل السنوي في لـ 3.7%.


MENAFN13092023000208011052ID1107060845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث