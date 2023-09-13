شركة ياب تعيّن الخبير الإعلامي راج ناياك في مجلسها الاستشاري

(MENAFN
- Your Wordsmiths)
الشركة الرائدة والمختصة في مجال المحتوى تطلق استراتيجية توسع سريعة نحو الهند ومنطقة الخليج العربي
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 13 سبتمبر 2023: أعلنت ياب، شركة التسويق القائم على مشاهير التواصل الاجتماعي، عن تعيين راج ناياك ليكون من أعضاء المجلس الاستشاري للشركة. وتشتمل مسؤوليات راج، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات لدى شركة فياكوم 18 وأحد أبرز الشخصيات في قطاع الإعلام والترفيه، على تأدية دور محوري في منصبه الجديد من خلال توجيه وقيادة مبادرات ياب الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع والنمو في مختلف المناطق. ويؤكد تعيين راج التزام الشركة بتحقيق أهدافها الطموحة على المدى الطويل وخطتها لتحقيق النمو السريع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أتول هيدج، مؤسس شركة ياب: "يسرّني انضمام راج ناياك إلى المجلس الاستشاري لشركة ياب، حيث ندرك أهمية الدور الذي سيؤديه في تعزيز خطط النمو والتوسع الاستراتيجية للشركة خلال الأشهر المقبلة، بفضل مسيرته المهنية الحافلة وخبرته الطويلة في قطاعي الإعلام والترفيه. كما ينسجم تعيين راج مع خططنا للتوسع في مختلف مناطق العالم، حيث يندرج تعيين شخصيات مؤثرة في المناصب القيادية ضمن الشركة في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق تميز منتجاتنا وخدماتنا".
وتمتد مسيرة راج ناياك المهنية الحافلة على مدى أكثر من 30 عاماً، أسس خلالها مجموعة من أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم وشغل فيها مناصب قيادية رفيعة، بما في ذلك ستار تي في وإن دي تي في. واشتملت مهامه في شركة فياكوم 18 على إطلاق مجموعة من أشهر العروض والأعمال الإعلامية لدى الشركة، ليرتقي بعدها بنجاحه الباهر في فياكوم 18 ويطلق هاوس أوف تشيير، وهو مركز متكامل يقدم خدمات السعادة والتكنولوجيا في مجالات الابتكار والتنظيم والاستشارات، حيث يشغل فيه منصب المدير الإداري.
ومن جانبه، قال راج ناياك: "نجحت ياب في استثمار المحتوى والبيانات والتكنولوجيا لتوفير قيمة كبيرة لعملائها، ما يعكس فلسفتها القائمة على الابتكار لمواكبة أحدث التطورات ويرسخ ريادتها في القطاع. كما تنسجم خريطة طريق النمو والتوسع الواعدة للشركة خلال السنوات المقبلة مع فلسفة الأعمال التي أتبعها، مدفوعةً بمنهجية التوسع في مجال الابتكار والدخول بشكل استراتيجي إلى أسواق جديدة. وتوفر لنا هذه المساعي فرصة مثالية لتحقيق إنجازات مميزة وفتح الباب لآفاق جديدة".
وحققت ياب نمواً استراتيجياً ملحوظاً بفضل التعيينات الأخيرة الهامة، والتي كان أبرزها تعيين الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الإمارات العربية المتحدة السابق لدى الهند، في مجلسها الاستشاري، بالإضافة إلى تعيينات أخرى للمناصب القيادية في مختلف أنحاء الهند ومنطقة الخليج العربي. كما عقدت ياب شراكة استراتيجية مع شركة تاغر ميديا، وهي منصة تسويق رائدة قائمة على المحتوى التابع لمشاهير التواصل الاجتماعي والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وتأتي تلك التطورات في أعقاب استحواذ ياب بالكامل على كرايونز كميونيكيشنز، وكالة الإعلانات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الأداء المالي المبهر الذي شهد نمواً كبيراً في الإيرادات الإجمالية بنسبة 97% مع ازياد الربحية بمقدار خمسة أضعاف خلال السنة المالية 2021 -2022. وتشمل محفظتها مجموعةً من العملاء المرموقين، مثل المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند وزوروا دبي وبنك إندوسيند ولوفتهانزا وشركة إس بي آي كاردز وديزني ومجموعة أباريل وإم بي إل وأمازون وسكوير إنكس وغيرها من العلامات الرائدة.
حول ياب:
تختص شركة ياب الحديثة في التسويق القائم على المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي، كما تجمع بين التكنولوجيا والبيانات والمحتوى لتقديم حلول إبداعية عالية الجودة. وتتميز ياب بحضور واسع يشمل منطقة الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، ونجحت بالتعاون مع جهات مرموقة مثل زوروا دبي وساديا وديزني جيمز وديل وآبل ولوفتهانزا وأميكس والكثير غيرها. وقامت ياب، في إطار من شراكتها الحصرية مع تاغر ميديا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بتسهيل توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط والهند.
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