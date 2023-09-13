(MENAFN
- Your Wordsmiths)
أعلنت دانوب لحلول الضيافة، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الضيافة تحت مظلة مجموعة الدانوب في دولة الإمارات، عن دخولها سوق المملكة العربية السعودية
مدفوعةً بسجل حافل من النجاحات في توفير الحلول المتكاملة لشركات الضيافة. وتعتزم الشركة المشاركة لأول مرة في معرض الفنادق بالمملكة بين 10 و12 سبتمبر الجاري.
وتأسست مجموعة الدانوب على يد رضوان ساجان، وتبلغ قيمتها حالياً 2 مليار دولار أمريكي وتنشط في قطاعات متنوعة، بما فيها مواد البناء والعقارات وتجارة التجزئة وغيرها.
وتحرص دانوب لحلول الضيافة على توفير أفضل المنتجات والخدمات لشركات الضيافة بمختلف أحجامها، بدءاً من المقاهي الصغيرة وصولاً إلى أفخم الفنادق والمنتجعات والقصور.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة دانوب لحلول الضيافة: "يوفر قطاع السفر والسياحة والضيافة المزدهر في السعودية فرصة مثالية لتسليط الضوء على منتجاتنا المميزة التي تلبي متطلبات قطاع الضيافة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتسعى الحكومات العالمية بشكل متزايد إلى اعتماد حلول مستدامة تسهم في إحداث أثر بيئي إيجابي على كوكبنا. وتلتزم علامتنا بهذا التوجه من خلال تقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة من مصادر نزيهة لتلبية مختلف متطلبات قطاع الضيافة".
وتوفر دانوب لحلول الضيافة مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات، بدءاً من أفضل تجهيزات المطابخ التجارية وصولاً إلى الأثاث والتجهيزات والمعدات. وتلتزم الشركة بدعم الاستدامة من خلال الشراكات الي تعقدها مع علامات تجارية عالمية لتوفير حلول صديقة للبيئة.
ومن جهته، قال جو توماس، رئيس قسم المستلزمات ومعدات التشغيل: "نهدف من خلال شراكاتنا مع علامات تجارية عالمية مرموقة، بما فيها نيكو اليابان وأريان وجرانولديسك وجاستالدي إيطاليا وفارم وبيست إن تيبل وسوليا، إلى أن نكون العلامة المستدامة الأبرز لتلبية احتياجات قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق والمقاهي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نوفر من خلال فيوري، وهي العلامة المستدامة الخاصة بشركتنا، البياضات المخصصة لقطاع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى بياضات غرف النوم مثل أغطية السرير والملاءات".
وتوفر ددانوب لحلول الضيافة مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة، بما يشمل التوريد والتركيب وتنفيذ المشاريع. وتحتوي على قسم خاص للأثاث والتجهيزات والمعدات يقدم فيه مهندسون ومصممون مختصون حلولاً ملائمة لاحتياجات كل عميل.
وبدوره، قال دينزيل بارمار، رئيس قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات: "نقدم خبرات استثنائية في تصميم وتركيب الأثاث والتجهيزات والمعدات لمختلف أنواع الشركات، لا سيما مع تزايد الطلب على أماكن إقامة للموظفين وعلى أثاث الفنادق عالي الجودة. كما نوفر منتجات متينة خاصة بالأماكن الخارجية، مثل المظلات والكراسي المقدمة من علامتنا بريز. ويمكننا تنفيذ جميع المشاريع في وقت قياسي وفق أعلى مستويات الجودة".
ويمثل التوسع إلى السوق السعودية محطة هامة في مسيرة شركة دانوب لحلول الضيافة، في إطار سعيها للارتقاء بمكانتها بوصفها المزوّد الأسرع نموّاً للحلول الشاملة في عالم الضيافة. ويؤكد المكتب الإقليمي للشركة في المملكة التزامه بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للسوق في السعودية.
وتواصل دانوب لحلول الضيافة ريادتها في الابتكار والتميز وتزويد شركات الضيافة بمختلف الحلول اللازمة لتعزيز مسيرة نموها. ويمكن التعرف على مجموعة منتجات الشركة المتنوعة من خلال زيارة الجناح رقم 1A81 في معرض الفنادق بالمملكة العربية السعودية بين 10 و12 سبتمبر الجاري.
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