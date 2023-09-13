(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2023: أعلنت شركة "ديكوفيجن" الرائدة إقليمياً في خدمات التصميم الداخلي، التي تعد جزءاً من "مجموعة ستاليونز الإمارات" (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز (ADX: ESG، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار والهندسة وخدمات البناء، تتويج 20 عاماً من مسيرتها الحافلة بالنجاح والإنجازات في القطاع، بإنجاز أعمال تجديد التصاميم الداخلية لاثنين من كبرى مشاريعها، وهما غرف النزلاء وصالة النادي في فندق "قصر الإمارات ماندارين أورينتال" في أبوظبي ومنافذ الأطعمة والمشروبات الحصرية في فندق "أتلانتس ذا رويال" في دبي.
شملت أعمال التصميمات الداخلية التي أنجزتها شركة "ديكوفيجن"، في كل من فندق قصر الإمارات الشهير في أبوظبي، وفندق أتلانتس ذا رويال" الفاخر، مجموعة من التجهيزات الخاصة بالمطاعم والأثاث والمعدات، إلى جانب أعمال صالات النوادي الداخلية ومناطق الترفيه والغرف الفندقية، ما يعكس الإمكانات العالية للشركة في تنفيذ مشروعات كبيرة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما أنجزت الشركة عدداً من المشاريع البارزة التي غطّت مساحة تبلغ أكثر من 100 ألف متر مربع منذ يناير 2023.
وبهذه المناسبة، أكد كايد خارما الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات، التزام شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها في العام 2003، بتقديم أرقى التصاميم والديكورات الداخلية العالمية التي تجعل من أي مكان تحفة فنية بديعة، مؤكداً سعي الشركة الدائم للارتقاء بأعمال التصاميم الداخلية والوصول بها إلى آفاقِ جديدة. وأضاف قائلاً: "تتمتع شركة "ديكوفيجن" بأهمية بالغة ضمن محفظة أعمال مجموعة ستاليونز الإمارات، ونعمل حالياً على توسيع نطاق عملياتها إقليمياً لتشمل مناطق وأسواق جديدة."
تحرص شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها على إرساء معايير جديدة ومبتكرة في مجال التصاميم الداخلية المستدامة والهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومةً بسجل حافل وخبرات غنية اكتسبتها على مدى عقدين من الزمن كجزء من مجموعة ستاليونز الإمارات التي تقوم بدور بارز في تعزيز الابتكار في مجال التصاميم الداخلية في الدولة.
وأضاف خارما: "تتمتع شركة ديكوفيجن بقدرات عالية تؤهلها لوضع أرقى التصاميم الداخلية وتحويل أي مكان أو مساحة إلى عمل فني مبهر، تعكس أجواءه روح المكان ونمط حياة مرتاديه".
نجح كبار مصممي الديكور الداخلي في العالم في تقديم تصاميم وأعمال فنية متقنة ورائعة الجمال، وتمكنوا من تحويل شغفهم إلى أعمال تجارية مربحة، وقد تألقوا، من خلال عملهم الجاد ومثابرتهم، بتصميم العديد من المشاريع رفيعة المستوى، وحققوا ثروات طائلة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
ولطالما لعبت شركة "ديكوفيجن" منذ تأسيسها في العام 2003، دوراً محورياً في تلبية الطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية، حيث امتازت أعمالها بالدقة الهندسية والتنفيذ المتقن للمشاريع، ما أكسبها سمعةً واسعة في مجال التميز والأعمال الراقية. وتمتلك الشركة مصنعاً متطوراً في منطقة مصفّح بأبوظبي، ويعمل لديها ما يزيد عن 60 من المهندسين المتمرسين في هذا المجال.
تتضمن محفظة أعمال "ديكوفيجن" العديد من المشاريع التي تعاونت فيها مع كبرى شركات الأعمال والمؤسسات والجهات المتنوعة مثل الفنادق الفاخرة وروّاد التطوير العقاري والمقاولين وعدد من المؤسسات والمشاريع الحكومية المرموقة. ويجسد تنفيذ الشركة لعدد من المشاريع البارزة، التي تشمل أعمال التصاميم الداخلية لقصر الوطن الرئاسي، وفندق قصر الإمارات وأبراج الاتحاد و"ماريوت إديشن" وغيرها، التزامها الراسخ بتقديم حلول رفيعة المستوى في مجال التصميمات الفاخرة والفريدة من نوعها.
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