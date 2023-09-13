(MENAFN
- Weber Shandwick) الشرق الأوسط، 11 سبتمبر 2023: كشفت شركة سناب عن مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية الجديدة، المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، بهدف توفير المزيد من عناصر الحماية لمستخدمي منصتها، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ضد الأخطار المحتملة عبر الإنترنت.
ويأتي تصميم هذه الإجراءات الوقائية الجديدة، التي تشمل "نظام المُخالفات" الجديد وتقنيات أخرى مبتكرة للكشف عن الأخطار المحتملة، في إطار حرص المنصة على حماية النشء والحيلولة دون تعرضهم لمحاولة التواصل معهم من أشخاص مجهولين أو غير معروفين لديهم في الحياة الواقعية، وتوفير تجارب مشاهدة تناسب أعمار المستخدمين على منصات المحتوى المختلفة التي توفرها سناب شات، وتمكين الأخيرة من إلغاء الحسابات التي تسعى لتسويق أو نشر محتوى غير مناسب لفئات عمرية معينة مثل الأطفال والمراهقين. وستسهم هذه التدابير الجديدة في تعزيز قوانين ولوائح الحماية على المنصة، وتوجيه المراهقين ومساعدتهم على استخدام المنصة على نحو أكثر أماناً، والحد من التواصل غير المرغوب فيه لحسابات غير موثوقة أو مشبوهة.
بناء علاقات حقيقية وأكثر أماناً
بعد إطلاق هذه المجموعة الجديدة من تدابير الحماية، سيتحتم على المستخدم الذي يصبح صديقاً مع آخر على سناب شات (شخص مقرب أو أحد أفراد العائلة أو أي شخص آخر موثوق به) أن يكون ضمن قائمة الأصدقاء الموجودين على سناب شات أو ضمن جهات الاتصال في هاتف المستخدم الآخر قبل أن يتمكن من بدء التواصل معه. كما سيكون من الصعب الآن على المستخدم أن يظهر كصديق مقترح لمستخدم آخر خارج شبكة الأصدقاء الخاصة به.
وبموجب هذه التدابير، سيبدأ مستخدمو سناب شات برؤية التحديثات التالية في تجربة المستخدم الخاصة بهم:
● تحذيرات تظهر داخل التطبيق: سيتلقى المستخدم من الآن فصاعداً تحذيراً يظهر فجأة أثناء استخدامه للتطبيق في حال أراد شخص آخر، لا يتشارك معه بأصدقاء مشتركين أو ليس ضمن جهات الاتصال، التواصل معه. وستحث هذه الرسالة المستخدم على التفكير مَلياً فيما إذا كان يرغب بالتواصل مع ذلك الشخص أو أن يُحجم عن التواصل معه إذا لم يكن شخصاً موثوقا.
● حماية أكبر للصداقات: تطلب المنصة حالياً من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً أن يكون لديهم العديد من الأصدقاء المشتركين مع مستخدم آخر قبل أن يتمكنوا من الظهور في نتائج البحث. ويتم العمل على رفع هذا المستوى بطلب عدد أكبر من الأصدقاء المشتركين استناداً إلى عدد الأصدقاء لدى مستخدم سناب شات، الأمر الذي سيسهم في الحد من قدرة الشباب والغرباء على التواصل.
نظام مخالفات جديد للتضييق على الحسابات التي تروج لمحتوى غير لائق
تتيح منصتا المحتوى الرئيسيتين على سناب شات "منصة الأضواء" و"القصص" للمستخدمين إمكانية العثور على قصص عامة منشورة من قبل مؤسسات إعلامية تتبع ممارسات محترفة وموثوقة، وصُناع محتوى معتمدين، ومستخدمي سناب شات. وستعمد المنصة إلى تطبيق تدقيقٍ إضافي للمحتوى على هاتين المنصتين للحيلولة دون وصول المحتوى المخالف إلى شريحة واسعة من المستخدمين. وقد أطلقت سناب شات أخيراً "نظام مخالفات" جديد يهدف إلى إلغاء جميع الحسابات التي تقوم بتسويق وترويج محتوى غير لائق لفئات عمرية معينة، وسيعمل هذا النظام على إزالة أي محتوى غير مناسب يتم اكتشافه بشكل استباقي أو يتم الإبلاغ عنه. وإذا حاول أحد الحسابات التحايل على قوانين المنصة بشكل متكرر، فسيتم حظره. لمزيد من المعلومات حول "نظام المخالفات" الجديد يرجى الضغط هنا.
وفي هذا السياق، قال جورج وولفارت، رئيس السياسات العامة بشركة سناب: "حرصت سناب شات منذ انطلاقتها على أن يكون تصميمها مميزاً ومختلفاً عن منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، مع إعطاء الأولوية لسلامة وخصوصية ورفاه مستخدميها، وخاصة صغار السن، إذ تحظى منصتنا بجمهور عريض من المستخدمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك نسعى دوماً للارتقاء بخصائصها وإنشاء منظومة رائدة عبر الإنترنت توفر طرقاً آمنة لمستخدمي سناب شات المراهقين. وسنعمل خلال الأشهر المقبلة على إثراء هذه التحديثات بإطلاق موارد جديدة ومحسنة لمساعدة العائلات على تشجيع العادات والممارسات الأكثر أماناً عند استخدامهم لمنصتنا."
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