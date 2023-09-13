(MENAFN
- Watermelon Communications) أبوظبي، 13 سبتمبر 2023: أعلنت شركة دار التأمين (ش.م.ع) عن توقيع اتفاقية مع شركة "كوبارت" الإمارات للمزادات لعرض السيارات المُخصَّصة للبيع بالنيابة عن دار التأمين في مزاداتها الرقمية.
وستقوم "كوبارت"، بموجب اتفاقية خدمة المزادات الرقمية، بإدارة المزاد العلني الرقمي للمركبات بالنيابة عن دار التأمين وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك ترويج وتخزين المركبات وإدارة المبيعات. كما ستستفيد المركبات المُخصَّصة للبيع قبل إجراء المزاد من خدمات التسويق الرقمي لدى موقع "كوبارت" الشرق الأوسط الذي سيتيح لها الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور والمشاهدين من العملاء.
وقال عصام مسلماني، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: "باعتبارنا شركة تأمين متطورة تعرض خدمات تأمينية متنوعة ومتخصِّصة، يُشير تعاوننا مع (كوبارت) إلى التزامنا بتبني وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا وتعزيز وصولنا الرقمي إلى الجمهور. نهدف عبر شراكتنا مع (كوبارت) الشهيرة إلى تعزيز خدماتنا الخاصة بالمزادات الرقمية بما يضمن تحقيق الكفاءة وإضافة القيمة لعملائنا".
وأضاف عصام مسلماني: "نحن متحمسون لهذا التعاون الجديد مع (كوبارت)، المعروفة بسمعتها المميَّزة وخبرتها في مزادات السيارات الرقمية، ما سيمنح خدماتنا قيمة مضافة بالتأكيد. علاوة على ذلك، تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا التي تُركِّز على التغيير والتحول لتحسين كفاءة التكلفة والارتقاء بتجربة العملاء".
إلى ذلك، علّق كولين كورديري، المدير الإداري لشركة "كوبارت"، على اتفاقية التعاون بقوله: "يشرفنا عقد اتفاقية شراكة مع دار التأمين الرائدة في هذا القطاع، ونسعى سوياً إلى تبسيط عملية المزاد الرقمي وتقديم تجربة سلسة لأكثر من 10,000 مشترٍ مُسجَّل لدينا".
تنظر الشركتان بتفاؤل إلى الإمكانات المستقبلية لهذه الشراكة وتتطلعان إلى الفوائد المتبادلة التي ستجلبها للطرفين.
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