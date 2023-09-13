فيوليا تطلق برنامج مزايا الموظفين الشامل Veolia Cares

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 سبتمبر 2023: أعلنت شركة فيوليا، الرائدة عالمياً في مجال التحول البيئي، إطلاق برنامج Veolia Cares ، الذي يوفر حزمة سخيّة من المزايا لموظفي الشركة في منطقة الشرق الأدنى والأوسط. ويركز البرنامج على تقديم رعاية أساسية وشاملة لرأس المال البشري للشركة بالكامل، وتضمن حماية جوانب مهمة من حياة الموظفين ورفاهيتهم.
ويأتي إطلاق Veolia Cares بالتماشي مع إيمان الشركة بأهمية الاستثمار في صحة الموظفين وسعادتهم، وانطلاقاً من رؤيتها بأن موظفيها هم مستقبلها وأثمن أصولها. ويوفر البرنامج مزايا تستند إلى خمس ركائز، تشمل الإجازات الوالدية والتأمين الصحي واستحقاقات الوفاة ودعم مقدمي الرعاية ويوم التطوع، وتغطي جميع الموظفين، سواء كانت محدودة زمنياً أم غير محدودة، وتنطبق حتى في الدول التي لا يتطلب فيها القانون ذلك، ما يمنح Veolia Cares طابعاً فريداً بسبب نطاقه العالمي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باسكال غرانت، الرئيس التنفيذي، لفيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "يأتي قرار فيوليا لتوفير مستوى أساسي من المزايا في برنامج Veolia Cares الذي يشمل جميع موظفي فيوليا في الشرق الأدنى والأوسط، انطلاقاً من التزامها الراسخ على دعم وحماية جميع موظفينا الكرام في لحظات الحياة الرئيسية. وتؤمن الشركة بمسؤوليتها في مواجهة تفاوت المزايا الاجتماعية الناجم عن اختلاف المناطق الجغرافية. وتشكل الرفاهية الشخصية والمهنية التي يتمتع بها موظفو فيوليا أحد الأسباب الرئيسية لالتزامهم المستمر بالشركة وجودة الخدمة التي تشتهر بها. وينسجم إطلاق برنامج Veolia Cares مع هدفها الاستراتيجي بصفتها رائدة التحول البيئي على مستوى العالم، وأثق بأنه سيضيف زخماً كبيراً إلى مساعينا الرامية إلى تحقيق مستقبل تقدمي ومزدهر للجميع".
وتحصل الأم أو مقدمة الرعاية الأساسية بموجب سياسة الإجازة الوالدية الخاصة بالبرنامج على إجازة لمدة 10 أسابيع على الأقل مدفوعة بنسبة 100% من الراتب الأساسي، في حين يحصل الآباء أو مقدمو الرعاية الثانويون على إجازة مدفوعة لمدة أسبوع واحد. وتنطبق مزايا البرنامج منذ اليوم الأول للتوظيف ومن دون حد.
وتؤمن فيوليا بضرورة توفير إمكانية وصول موظفيها إلى المستشفيات والرعاية الطبية، لذا تنطبق سياسة التأمين الصحي على جميع الموظفين ومنذ اليوم الأول لانضمامهم للشركة، بما في ذلك وظائف الدوام الجزئي. ويتيح البرنامج تطبيق التأمين الصحي في الدول التي لا يوفر فيها نظام التأمين الحكومي التغطية الصحية الكافية، كما يشجع الموظفين على اتخاذ إجراءات وقائية.
وفي حال حدوث وفاة لأحد الموظفين، يوفر البرنامج تعويضاً لعائلة الموظف المباشرة يعادل الراتب الأساسي لستة أشهر، مهما كان سبب الوفاة، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى ينصّ عليها القانون المحلي. وتنطبق هذه الحالة أيضاً على جميع الموظفين منذ اليوم الأول لانضمامهم للشركة، بما في ذلك وظائف الدوام الجزئي.
ويظهر تركيز برنامج Veolia Cares على المزايا الاجتماعية جلياً من خلال سياسة دعم مقدمي الرعاية، التي تسمح للموظفين بأخذ إجازة إذا كانوا بحاجة ماسة لرعاية أقاربهم المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة. وتنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين الذين يساعدون أحد أقربائهم المسؤولين عن إعالتهم أو المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة، وتسهّل عليهم الجمع بين استحقاقات الإجازات.
وتؤكد سياسة أيام التطوع التزام فيوليا بتشجيع موظفيها للمشاركة بالفعاليات الخيرية والمؤسسات المحلية ولعب دور فاعل فيها، وتتيح لهم إمكانية تخصيص يوم عمل واحد للمساهمة في قضية من اختيارهم.
وفي هذا الصدد، قال سيباستيان دورنيه، مدير الموارد البشرية في فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "يُرسي برنامج Veolia Cares معايير جديدة لمزايا الموظفين في القطاع، ويدعم التنوع الذي يشكل أحد مبادئنا الأساسية. وتتوفر العديد من مزايا البرنامج لجميع الموظفين بغض النظر عن مدة خدمتهم في الشركة. ونثق بأن إطلاق Veolia Cares يساهم في تعزيز أوجه التقدم والإنتاج في بيئة العمل في الشركة، واستقطاب ورعاية أفضل المواهب في سوق العمل في المنطقة."
MENAFN13092023005178011710ID1107060694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.