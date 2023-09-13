جبران لـ Pnn: شركة محافظة القدس هي من الوطن واليه وتبذل قصارى جهودها بايصال رسالتها الوطنية المجتمعية
التاريخ
9/13/2023 9:03:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تابع برنامج“صباحنا غير” في حلقته، اليوم الأربعاء، العديد من المواضيع وأبرزها المبادرة التي قامت بها شركة كهرباء محافظة القدس بتقديم سيارتيين كهربائيتين لبلدية بيت لحم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه شعبنا الفلسطيني الصامد وتأكيداً على رسالة الشركة الوطنية.
قال فراس جبران مسؤول العلاقات العامة والخارجية في شركة كهرباء القدس، ضمن برنامج“صباحنا غير”عبر تلفزيون PNN، و الذي تقدمه الزميلة ملاك ابو حماد، أن تقديم السيارتين الكهربائيتين لبلدية بيت لحم مبادرة ممثلة برئيس مجلس الادارة والمدير العام المهندس“وليد العمري” لدعم القطاع السياحي وخصيصاً لتحريك السياح داخل المحافظة.
وأوضح أن الشركة تتعامل مع جميع المحافظات على حد سواء ويتابعون احتياجاتهم دون تمييز وبتعاون عالي المستوى مع جميع بلديات المحافظات، وتم إختيار محافظة بيت لحم بالتحديد لأنها حيوية ويقدمون السياح اليها من جميع انحاء العالم ، متابعاً بأن اهتمامهم بهذا الجانب السياحي يمثل رسالتهم الوطنية المجتمعية.
وتابع جبران أن دورهم المجتمعي يتبين في مشاركتهم بالفعاليات الوطنية والدينية والمجتمعية، موضحاً سبب أختيارهم للسيارتين الكهربائيتين لبيت لحم وهو بناءاً على متطلبات كانت من رئيس بلدية بيت لحم ومعرفة الشركة أنهن احتياج للمحافظة كونها سياحية وتحوي بعض الشوراع القديمة الضيقة التي تحتاج لمثل هذه المركبات للتنقل من خلالها خاصةً لفئة كبار السن التي تشكل النسبة الأكبر من السياح الحجاج لبيت لحم.
وأكد بأن الشركة حاضرة وموجودة في جميع المحافظات وليس فقط ببيت لحم، وأشار إلى حملة“رمضان الخير” الذين قاموا بها وتضمنت توزيع طرود غذائية لجميع المؤسسات الخيرية والمجتمعية في جميع محافظات الوطن وأيضاً قيامهم بإضاءة المقبرة الموجودة في مخيم عايدة
للاجئيين .
وأضاف جبران“ نتمنى أن ندعم أبناء شعبنا بأكثر من ذلك”، ولكن امكانيات الشركة محدودة لذلك يحاولون قدر المستطاع بدعم القطاعات الحيوية المهمة التي تساعد على التطور والإزدهار وبالتالي تبقى الشركة متابعة لجميع احتياجات المواطنين ويحاولون تغطية تلك الاحتياجات بما يتلائم مع رؤية الادارة العامة
وذكر جبران أنهم كل فترة يعملون على شيء خاص وجديد يختص بالخدمة المجتمعية ولا يكتفون بقولهم أنهم شركة وطنية فقط ،بل يتبين ذلك بأفعالهم وبإنجازاتهم ووجودهم على جميع الأصعدة.
وأختتم
مؤكداً أن الشركة تستعد لفصل الشتاء وخاصة بعد ما مرت به البلاد العربية من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، بقوله أن الشركة تبذل قصارى جهدها للاستعداد لإتمام مهامها على أكمل وجه.
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