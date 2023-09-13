قال فراس جبران مسؤول العلاقات العامة والخارجية في شركة كهرباء القدس، ضمن برنامج“صباحنا غير”عبر تلفزيون PNN، و الذي تقدمه الزميلة ملاك ابو حماد، أن تقديم السيارتين الكهربائيتين لبلدية بيت لحم مبادرة ممثلة برئيس مجلس الادارة والمدير العام المهندس“وليد العمري” لدعم القطاع السياحي وخصيصاً لتحريك السياح داخل المحافظة.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع جميع المحافظات على حد سواء ويتابعون احتياجاتهم دون تمييز وبتعاون عالي المستوى مع جميع بلديات المحافظات، وتم إختيار محافظة بيت لحم بالتحديد لأنها حيوية ويقدمون السياح اليها من جميع انحاء العالم ، متابعاً بأن اهتمامهم بهذا الجانب السياحي يمثل رسالتهم الوطنية المجتمعية.

وتابع جبران أن دورهم المجتمعي يتبين في مشاركتهم بالفعاليات الوطنية والدينية والمجتمعية، موضحاً سبب أختيارهم للسيارتين الكهربائيتين لبيت لحم وهو بناءاً على متطلبات كانت من رئيس بلدية بيت لحم ومعرفة الشركة أنهن احتياج للمحافظة كونها سياحية وتحوي بعض الشوراع القديمة الضيقة التي تحتاج لمثل هذه المركبات للتنقل من خلالها خاصةً لفئة كبار السن التي تشكل النسبة الأكبر من السياح الحجاج لبيت لحم.

وأكد بأن الشركة حاضرة وموجودة في جميع المحافظات وليس فقط ببيت لحم، وأشار إلى حملة“رمضان الخير” الذين قاموا بها وتضمنت توزيع طرود غذائية لجميع المؤسسات الخيرية والمجتمعية في جميع محافظات الوطن وأيضاً قيامهم بإضاءة المقبرة الموجودة في مخيم عايدة

للاجئيين .

وأضاف جبران“ نتمنى أن ندعم أبناء شعبنا بأكثر من ذلك”، ولكن امكانيات الشركة محدودة لذلك يحاولون قدر المستطاع بدعم القطاعات الحيوية المهمة التي تساعد على التطور والإزدهار وبالتالي تبقى الشركة متابعة لجميع احتياجات المواطنين ويحاولون تغطية تلك الاحتياجات بما يتلائم مع رؤية الادارة العامة



وذكر جبران أنهم كل فترة يعملون على شيء خاص وجديد يختص بالخدمة المجتمعية ولا يكتفون بقولهم أنهم شركة وطنية فقط ،بل يتبين ذلك بأفعالهم وبإنجازاتهم ووجودهم على جميع الأصعدة.

وأختتم

مؤكداً أن الشركة تستعد لفصل الشتاء وخاصة بعد ما مرت به البلاد العربية من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، بقوله أن الشركة تبذل قصارى جهدها للاستعداد لإتمام مهامها على أكمل وجه.