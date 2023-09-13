وأوضح نادي الأسير نقلاً عن المحامي خالد زبارقة، أن الجلسة عُقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، ومحاميين من مركز عدالة، وعائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلين عن قنصليات وسفارات أجنبية.

ولفت إلى أن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءا، مقارنة بالشهور الماضية، موضحا أنه في بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضاره.

يذكر، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزله انفراديا، منذ شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2021، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وعقدت عدة جلسات محاكم له، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه "كملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه.

وانطلقت على إثر وضعه النفسي، حملة دولية دعما وإسنادا له، للمطالبة بالإفراج عنه، بمشاركة العديد من الأخصائيين النفسيين ومؤسسات دولية.

يشار، إلى أن مناصرة حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، وغرامة بقيمة 180 ألف شيقل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف السنة عام 2017.



