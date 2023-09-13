وزارة الاقتصاد تدمغ نحو 1.5 طن ذهب الشهر الماضي

وبينت المديرية في تقرير الشهري، أن إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"

بلغت 2 مليون شيكل تقريبا، بنسبة تغير طفيفة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 بمبلغ 2.17 مليون شيقل.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب ارتفاعاً بنسبة 10% بقيمة

1940 دولار

مقارنة مع

ذات الشهر من العام الماضي والذي بلغ 1750 دولار.

وأظهر تقرير المديرية أن طبيعة المشغولات التي دمغت في شهر آب معظمها مشغولات

ذات الطبيعة الناعمة وهي الاكثر جمالا و عالية الجودة وهذا يدلل على ان

قطاع الذهب يتجه الى منافسة المصوغات الاجنبية الامر الذي سينعكس ايجاباً على

فرص

التشغيل وإمكانيات التصدير لهذا القطاع الواعد.

و يلعب ختم المعادن الثمينة "قبة الصخرة" دورًا حاسمًا للمواطنين من حيث ضمان أصالة العناصر التي يشترونها و جودتها وقيمتها، ويساعد في الحفاظ على الثقة في سوق المعادن الثمينة ويسهل التجارة والاستثمار في هذه المعادن القيمة.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة

سنويا ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية و يعمل في صناعة و بيع المعادن الثمينة نحو 577 مصنعا و محلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.

ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).



