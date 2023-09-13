الضابطة الجمركية تتعامل مع 392 قضية في شهر آب الماضي

وذكرت الضابطة الجمركية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه القضايا توزعت ما بين قضايا ضريبية وجمركية واقتصادية وصحية وزراعية، وأخرى تتعلق بالسلامة العامة.

وأضاف أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تم التعامل مع 212 قضية في ملف التهرب الضريبي والجمركي، وتحويل مكلفين لاستكمال معاملاتهم التجارية، وبضائع قادمة من إسرائيل دون فاتورة مقاصة، والتبغ المهرب الممنوع من التداول.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، تم التعامل مع 119 قضية، تتعلق بانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات، ومواد غذائية، ومواد تنظيف، ومشروبات طاقة مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، ومواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وبضاعة مستوطنات ممنوعة من التداول.

وأضاف أنه تم التعامل بالتعاون مع وزارة الصحة مع 28 قضية، متعلقة بمواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وعبوات منشطات جنسية، ومواد تجميل غير مرخصة من الصحة،

كما تم التعامل مع 12 قضية، متعلقة بمنتجات زراعية، وحيوانية، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وبين أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم التعامل مع 14 قضية، تتعلق بطرود بريدية غير حاصلة على تراخيص من الوزارة، وطرود وشرائح اتصالات إسرائيلية، إلى جانب قضيتين تعامل معهما بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تتعلقان بمخلفات بناء قادمة من إسرائيل، وإطارات سيارات ممنوع تتداولها.

وأكد البيان، الدور الهام للمواطنين في تقديمهم إلى البلاغات عن البضائع الفاسدة، ومنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "الفيسبوك".