وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأشغال وضعت خطة طوارئ، في إطار مسؤوليتها عن الطرق الخارجية والرابطة في المحافظات كافة، ورفعت جاهزية طواقمها الفنية والبشرية وصيانة الآليات والمعدات وإصلاحها، وتأمين آليات إضافية في حالة المنخفضات والثلوج، وأيضا تشكيل اللجان الفنية والميدانية.

وأضاف: هناك تعليمات للمديريات كافة بمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة فصل الشتاء بما في ذلك حماية الطرق من الانجرافات، وردم الحفر وصيانة الأضرار فيها ومعالجتها، وذلك لرفع السلامة المرورية، خاصة في محيط النقاط السوداء، وإصلاح عبّارات المياه ووضع عبارات جديدة في المناطق المعرضة للسيول، وكذلك صيانة أنظمة تصريف المياه، لمنع تجميع مياه الأمطار وعرقلة حركة السير، وإزالة العوائق والردم والمخلفات من مجاري المياه والأودية والعبّارات.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على مراجعة نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي، وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة، ومعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.

وأكد أن الاشغال العامة تتعاون مع كل المؤسسات الشريكة كالدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر، بهدف تضافر الجهود خلال فصل الشتاء، كذلك تسهيل عملها خلال فترة الطوارئ، وبيّن كذلك أن مديريات الأشغال جزء من مجلس الطوارئ الخاص بكل محافظة، وتقوم بتنفيذ صلاحياتها على الطرق النافذة والرابطة، والتنسيق مع كل المؤسسات ذات العلاقة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء، للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.



