كما سلم المركز حقائب للطلبة وقرطاسية لإدارة المدرسة بالتعاون مع نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فرع بيت لحم والتربية والتعليم، وذلك في إطار تعزيز صمود الطلبة للاستمرار في العملية التعليمية حيث أن 37 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في شقة سكنية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأكاديمية الأساسية الصحية والسليمة.

قال حمادة ربيع المدير الإداري في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وامين سر نقابة الاخصائيين الاجتماعيين في محافظة بيت لحم:" إن هذه المبادرة تهدف إلى مد يد العون والإسناد لطلبة مدرسة التحدي 5 وتعزيز صمودهم في إطار جهود وعمل مركز الارشاد لتوفير كل ما يساهم في عدم توقف عملية التعليم"

وأشار ربيع إلى أن مركز الإرشاد جاهز لتقديم المساعدة والدعم النفسي للطلبة وذويهم في هذه المنطقة التي يعاني سكانها من مضايقات واقتحامات مستمرة ومتكررة من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال بسبب أنها تقع ضمن المناطق المصنفة " ج" التابعة لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

ورحب رئيس قسم الإرشاد في مديرية تربية وتعليم بيت لحم معاوية عواد بهذه المبادرة شاكراً القائمين عليها، مشيراً إلى ضرورة استمرار هذه المبادرات التي تعزز وتدعم صمود أهالي هذه المناطق.

يذكر أن عملية الهدم جاءت بعد رفض محكمة الاحتلال على مدار أشهر كافة الالتماسات المقدمة من أجل إلغاء عملية هدم هذه المدرسة التي بنيت عام 2017 بدعم من الاتحاد الأوروبي وهدمت مباشرة بدعوى البناء دون ترخيص وأعيد هدمها مرةً بدعوى أنها غير آمنة، ما يعتبر انتهاكاً صارخا لحقوق الطفل تحديدا حقهم في التعليم بظروف آمنة سليمة وصحية.



























































