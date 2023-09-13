وتقدّم

هاشم الشوا بصادق التعازي للقيادة الليبية حكومة وشعباً، بضحايا الفيضانات والعواصف، التي اجتاحت شرق ليبيا، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، مقدماً التعازي من الجالية الفلسطينية التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الفاجعة، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الضحايا، بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين والمنكوبين من الليبيين والفلسطينيين، جراء هذا المصاب الجلل، وأن تتمكن ليبيا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية الأليمة.

وأكد الشوا "أن مبادرة البنك للمساهمة في إسناد جهود الإغاثة، تنبثق من واجبنا كمؤسسة فلسطينية داعمة لجهود الحكومة الفلسطينية، في تقديم الإغاثة الإنسانية والاحتياجات العاجلة من أجل إغاثة متضرري الفيضانات ومساندة أشقائنا في ليبيا في هذا الظرف العصيب بما يعكس ايضاً التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص على الساحة الدولية".

وبادر بنك فلسطين إلى دعم جهود الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) في إغاثة متضرري الفيضانات في ليبيا بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والحكومة.



وكان بنك فلسطين قدم مجموعة من التبرعات الانسانية خارج الوطن لإغاثة المنكوبين جراء الزلازل والكوارث الطبيعية في عدد من البلدان العربية وحول العالم كسوريا وتركيا وتشيلي ودول أفريقية أخرى.