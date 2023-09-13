بكين تعلن رصد“مشاكل أمنية” متعلقة بهواتف آيفون

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل،“لاحظنا وقوع بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بهواتف شركة آبل”، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماو نينج“لم تصدر الصين قوانين ولوائح تحظر شراء هواتف آبل أو هواتف العلامات التجارية الأجنبية”.

(د ب أ)