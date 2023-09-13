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بكين تعلن رصد“مشاكل أمنية” متعلقة بهواتف آيفون

9/13/2023 9:03:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين/PNN- أعلنت الصين أنها رصدت مشاكل أمنية متعلقة بأجهزة آيفون التي تنتجها شركة آبل، في تعليقات تأتي في الوقت الذي يتردد فيه أن بكين ستوسع نطاق حظر استخدام الأجهزة في الإدارات الحساسة ليشمل الوكالات المدعومة من الحكومة والشركات الحكومية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل،“لاحظنا وقوع بعض المشاكل الأمنية المتعلقة بهواتف شركة آبل”، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ماو نينج“لم تصدر الصين قوانين ولوائح تحظر شراء هواتف آبل أو هواتف العلامات التجارية الأجنبية”.

(د ب أ)

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