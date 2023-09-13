على خلفية وفاة عاملين بانهيار تربة: الحكم المحلي تقبل استقالة مجلس بلدية نابلس
التاريخ
9/13/2023 9:03:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية نابلس إلى حين إجراء انتخابات، بعد قبول الاستقالة الجماعية لرئيس مجلس البلدية وأعضائه، في أعقاب حادثة انهيار التربة التي أدت إلى وفاة مواطنين.
وحسب ما ورد في قرار الوزارة، فقد قررت تعيين لجنة تسيير أعمال، مكونة من: غسان ماجد دراغمة رئيسا، وبشار علي الصيفي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: كمال إبراهيم أبو شقدم، ورامز أنور دويكات، ووجدي رفعت الكخن، ومحمود محمد الخليلي، وسماح راضي الخاروف.
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