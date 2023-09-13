وحسب ما ورد في قرار الوزارة، فقد قررت تعيين لجنة تسيير أعمال، مكونة من: غسان ماجد دراغمة رئيسا، وبشار علي الصيفي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: كمال إبراهيم أبو شقدم، ورامز أنور دويكات، ووجدي رفعت الكخن، ومحمود محمد الخليلي، وسماح راضي الخاروف.

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