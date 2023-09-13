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على خلفية وفاة عاملين بانهيار تربة: الحكم المحلي تقبل استقالة مجلس بلدية نابلس

9/13/2023 9:03:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، تعيين لجنة لتسيير أعمال بلدية نابلس إلى حين إجراء انتخابات، بعد قبول الاستقالة الجماعية لرئيس مجلس البلدية وأعضائه، في أعقاب حادثة انهيار التربة التي أدت إلى وفاة مواطنين.

وحسب ما ورد في قرار الوزارة، فقد قررت تعيين لجنة تسيير أعمال، مكونة من: غسان ماجد دراغمة رئيسا، وبشار علي الصيفي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: كمال إبراهيم أبو شقدم، ورامز أنور دويكات، ووجدي رفعت الكخن، ومحمود محمد الخليلي، وسماح راضي الخاروف.

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