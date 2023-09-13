الأسير مجدي زعتري يدخل عامه الـ21 في الأسر

الأسير مجدي زعتري يدخل عامه الـ21 في الأسر
التاريخ
9/13/2023 9:03:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- دخل الأسير المقدسي مجدي بركات عبد الغفار زعتري (44 عاما) من حي واد الجوز بالقدس المحتلة، عامه الـ21 على التوالي، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتُقل زعتري بتاريخ 13/9/2003، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 23 مرة، إضافة إلى 50 عاما، ويقبع حاليًا في سجن "رامون" الصحراوي، وهو متزوج وأب لطفلين.
ويُعتبر زعتري من نشطاء حركة "فتح" داخل سجون الاحتلال، وتعرض للعقاب والعزل أكثر من مرة على خلفية مواقفه المساندة لحقوق الأسرى.
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