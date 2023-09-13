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فارس يطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وإنقاذ حياته

9/13/2023 9:03:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بتشكيلاته ومكوناته كافة، بالتدخل الفوري والجدي لإنقاذ حياة الأسير أحمد مناصرة، المحتجز في عزل سجن (أيالون)، والذي يتعرض لجريمة منافية لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأوضح فارس، في بيان صدر عن الهيئة، أن مناصرة يُعرض صباح اليوم على محكمة الاحتلال، حيث يعيش في العزل الانفرادي منذ عامين، ويمر بحالة صحية ونفسية صعبة ومعقدة، واستمرار احتجازه يشكل تهديدا حقيقيا على حياته، خاصة أنه على مدار سنوات اعتقاله الثماني الماضية مورست بحقه أساليب التعذيب والتنكيل كافة.

وقال، "اعتُقل أحمد طفلاً، ولم يراعِ صغر سنه ولا بنيته الجسدية الضعيفة، وتم إطلاق النار عليه واعتقاله بطريقة إجرامية، وخضع لتحقيق قاسٍ تعرض خلاله للضرب والتعذيب والتهديد، وحوكم على أسس عنصرية فاشية، وكل ذلك حوّل براءته إلى ضحية دفعت وتدفع ثمن هذا الاحتلال القذر".

وأضاف، "من غير المقبول أن تستمر الجريمة بحق مناصرة بهذا الشكل، وأن يُترك فريسة للعزل وفاشية هذا الاحتلال، وسكوت المؤسسات الحقوقية الإنسانية عن حالته ووضعه يُفقدها رسالتها، لذلك يجب أن ترتفع الأصوات وتوحد الجهود لنقله فوراً إلى مستشفى مدني، وممارسة كل أشكال الضغط للإفراج عنه".

وكشف فارس أنه على الرغم من سوء الحالة الصحية والنفسية للأسير مناصرة، وتحذير الأطباء من التراجع الخطير على حالته، والتحول الذي يجعله بهذا الشكل الصعب والمؤلم، إلا أن إدارة سجون الاحتلال والأجهزة العسكرية الإسرائيلية مصرة على الاستمرار في الانتقام منه.

يُذكر أن الأسير أحمد مناصرة من مدينة القدس، وهو معتقل منذ عام 2015، بعد ادعاء شرطة الاحتلال تنفيذه عملية طعن، وصدر بحقه حكم بثلاث عشرة عاماً، وأمر عزله الحالي ينتهي في 18 أيلول الجاري.

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