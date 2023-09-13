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الغارديان: وزراء بريطانيون يعتزمون حظر السجائر الإلكترونية

9/13/2023 9:03:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- يستعد وزراء بريطانيون لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، بعد سلسلة من الدعوات الصادرة عن مجالس وأطباء أطفال بارزين وناشطين في حملات التخلص من النفايات العامة، دعوا إلى عدم قانونية بيع هذه السلعة بسبب ضررها الذي تلحقه بالصحة والبيئة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحسب الصحيفة، قد تأتي الخطوة الأسبوع المقبل، بعدما خلصت الحكومة إلى أن هذا النوع من المنتجات موجه في غالبيته نحو الأطفال الذين يصبحون مدمنين عليها فيما بعد.

وفي كل أسبوع يتم في المملكة المتحدة إلقاء 5 ملايين عبوة من السجائر الإلكترونية في النفايات، بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن السنة الماضية.

وكان أطباء أطفال قد انتقدوا الحكومة السنة الماضية على خلفية فشلها في الإصغاء لتحذيرات حول مخاطر السماح ببيع السجائر الإلكترونية، التي توضع داخل علب محببة للأطفال مكتوب عليها أسماء لحلوى شعبية، لكنها تحتوي على نيكوتين بنسبة 2%.

وأعرب اختصاصي الأمراض الصدرية لدى الأطفال البروفيسور اندرو بوش عن "تخوفه من أن الناس في البلاد يسيرون وهم نائمون نحو كارثة صحية عامة مع جيل من الأطفال متعلق بالنيكوتين".

وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي لمنظمة بريطانية معنية بإعادة تدوير قطع وأدوات إلكترونية، إن "مشكلة السجائر الإلكترونية خرجت عن السيطرة منذ السنة الماضية"، مضيفا أنها "أصبحت منافسا قويا على كونها المنتج الاستهلاكي الأكثر خطورة وضررا على البيئة على الإطلاق".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية

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