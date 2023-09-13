وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن الفريق يغادر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، إلى ليبيا، من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة تداعيات إعصار "دانيال" المدمر.

وأضاف أن الفريق المكون من 37 مشاركاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، سيشارك مع فرق الإنقاذ الليبية والدولية في عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات والعون.

وأشار إلى أن الفريق لديه خبرة واسعة في عمليات الإنقاذ في أكثر من دولة بالعالم، فيما أن الأوضاع في المناطق التي تعرضت للإعصار خطيرة جداً، وأن الفريق أمام مهمة صعبة.

وتابع: هناك عشرات العائلات الفلسطينية ما زالت في عداد المفقودين، في حين وصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا حتى الآن إلى 23، وأعرب عن أمله بالعثور على أحياء من العائلات المفقودة.

وبين الديك أن "الخارجية" شكلت خلية أزمة من أجل الاطمئنان على أبناء جاليتنا هناك، كما أن البحث جارٍ في محاولة للعثور على عشرات العائلات المفقودة أحياءً.

وأكد أن مشاركة دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ، تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، قال مدير العلاقات الدولية في الدفاع المدني العقيد عودة يونس، إن الفريق المشارك من الدفاع المدني هو فريق الإنقاذ المائي الفلسطيني المدرب على التعامل مع الكوارث التي تحدث نتيجة الأعاصير والفيضانات.

وأضاف أن مهمة الفريق ستكون لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وفقا للاحتياج الذي تطلبه دولة ليبيا.



