صور- وفاة واختفاء عدد من اللاعبين في ليبيا
التاريخ
9/13/2023 9:03:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طرابلس/PNN- أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الثلاثاء، مصرع عدد من اللاعبين جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا فجر الأحد، فيما ترددت أنباء عن اختفاء لاعب.
ونشر الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" صورا لبعض اللاعبين الذين لقوا حتفهم في الإعصار معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين".
وقال إن الرياضيين المتوفين هم "المهاجم شاهين الجميل (نادي التحدي)، والحارس صالح ساسي وشقيقه أيوب ساسي والحسين شلوف ومنذر صداقة (نادي دارنس)".
كما ترددت أنباء عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح البالغ 23 عاما وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي.
وقال عبر حسابه في فيسبوك: "يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إيقاف كافة اجتماعاته خلال هذه الأيام تضامنا مع ضحايانا وشهدائنا في منطقة الجبل الأخضر ودرنة".
كذلك أوقفت الأندية الليبية كل نشاطها وأعلنت حالة الحداد العام لثلاثة أيام بسبب الكارثة التي خلفتها السيول شرق البلاد.
وسارعت العديد من الأندية الجماهيرية لإطلاق حملات لتقدم المساعدة لضحايا الفيضانات وتنفيذ حملات للتبرع بالدم.
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