صور- وفاة واختفاء عدد من اللاعبين في ليبيا

ونشر الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" صورا لبعض اللاعبين الذين لقوا حتفهم في الإعصار معلقا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين".

وقال إن الرياضيين المتوفين هم "المهاجم شاهين الجميل (نادي التحدي)، والحارس صالح ساسي وشقيقه أيوب ساسي والحسين شلوف ومنذر صداقة (نادي دارنس)".

كما ترددت أنباء عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح البالغ 23 عاما وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي.

وقال عبر حسابه في فيسبوك: "يعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن إيقاف كافة اجتماعاته خلال هذه الأيام تضامنا مع ضحايانا وشهدائنا في منطقة الجبل الأخضر ودرنة".

كذلك أوقفت الأندية الليبية كل نشاطها وأعلنت حالة الحداد العام لثلاثة أيام بسبب الكارثة التي خلفتها السيول شرق البلاد.

وسارعت العديد من الأندية الجماهيرية لإطلاق حملات لتقدم المساعدة لضحايا الفيضانات وتنفيذ حملات للتبرع بالدم.