العاصفة دانيال في البحر المتوسط قد تكون نذيرا لعواصف قادمة

ومع تحرك العاصفة على ساحل شمال أفريقيا، سعت السلطات المصرية إلى تهدئة مواطنيها القلقين بإخبارهم أنها فقدت قوتها أخيرًا، وكتبت صحيفة "الأهرام" في طبعتها الإلكترونية باللغة الإنجليزية "لا داعي للذعر!".

إجلاء السكان المحليين على متن حفارة من منطقة غمرتها الفيضانات، في أعقاب العاصفة دانيال، في لاريسا، اليونان

إجلاء السكان المحليين على متن حفارة من منطقة غمرتها الفيضانات، في أعقاب العاصفة دانيال، في لاريسا، اليونانرويترز

لكن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني أن المنطقة قد تضطر في المستقبل إلى الاستعداد لعواصف متزايدة القوة من هذا النوع، الذي يوازي ما يُعرف بإعصار البحر المتوسط (ميديكين).

ونقلت سوزان جراي من قسم الأرصاد الجوية في جامعة "ريدينج" البريطانية عن تقرير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "هناك أدلة ثابتة على أن تواتر (ميديكين) يتناقص في ظل الاحتباس الحراري، لكن قوته تشتد".

ووصلت العاصفة، التي تشكلت في الـ4 من سبتمبر/أيلول الجاري، إلى اليونان في أعقاب فترة شهدت زيادة في درجات الحرارة وحرائق غابات.

وفي ليبيا، أدت السيول الناجمة عن العاصفة العاتية، والتي انهمرت من التلال على أحد الأودية التي عادة ما تكون جافة، إلى انهيار سدين واجتياح ربع مدينة درنة الواقعة شرق البلاد.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن هناك مخاوف من فقدان ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

وقال خبير المناخ خريستوس زيريفوس، الأمين العام لأكاديمية "أثينا"، إن بيانات العواصف لم يتم جمعها بالكامل بعد، لكنه قدّر أن منسوب مياه الأمطار التي تهطل على ليبيا يبلغ مترًا، أي ما يعادل ما سقط على ثيساليا وسط اليونان خلال يومين.

وأضاف أن ذلك كان "حدثًا لم يسبق له مثيل"، وأن كمية الأمطار التي غمرت المنطقة كانت أكبر من أي وقت مضى، منذ بدء التسجيل في منتصف القرن التاسع عشر.

ورجح زيريفوس "تكرار مثل هذه الظواهر كثيرا"، لكن خبراء آخرين قالوا إن التأثير على البلدان المحيطة بالبحر المتوسط ​​سيكون متفاوتًا، وأكثر تدميرًا بالنسبة للدول التي تفتقر إلى وسائل الاستعداد للعواصف.

وليبيا معرضة للخطر بشكل خاص بعد معاناتها من الفوضى والصراع على مدى يزيد على 10 سنوات، ومن عدم وجود حكومة مركزية فيها يمكنها الوصول إلى جميع أنحاء البلاد.

وقال ليزلي مابون، المحاضر في مجال النظم البيئية بكلية لندن للأبحاث التابعة للجامعة المفتوحة في بريطانيا، إن "الوضع السياسي المعقد وتاريخ الصراع الذي طال أمده في ليبيا يشكلان تحديات أمام تطوير استراتيجيات التواصل بشأن المخاطر وتقييمها، وتنسيق عمليات الإنقاذ، وربما كذلك فيما يتعلق بصيانة البنية التحتية الحيوية، مثل السدود".

وحذر عبد الونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، قبل وصول العاصفة دانيال، من أن الفيضانات المتكررة لهذا الوادي تشكل تهديدًا لدرنة.

لكن حتى اليونان، التي تتمتع بموارد أفضل، واجهت ظروفًا صعبة للتعامل مع قوة العاصفة دانيال، التي جرفت منازل وأدت لانهيار جسور وتدمير طرق وسقوط خطوط للكهرباء وتدمير المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

وقالت السلطات اليونانية، يوم أمس الإثنين، إنها أجلت ما يربو على 4250 شخصًا من القرى والتجمعات السكنية في المنطقة.

رويترز

