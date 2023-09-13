فراج لpnn- الأشخاص الذين وراء البيان الذي صدر بحق الرئيس عباس هم نكرة وأهدافهم ليست بريئة
التاريخ
9/13/2023 9:03:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تابع برنامج صباحنا غير في حلقته اليوم الأربعاء مجموعة من الاحداث على الساحة الفلسطينية واهمها البيان الذي صدر بحق الرئيس محمود عباس والهدف منه تشويه تصرحياته.
وقال المحلل السياسي والصحفي نجييب فراج في حديث ضمن برنامج“صباحنا غير”عبر تلفزيون PNN و الذي تقدمه الزميلة ملاك ابو حماد
، أن هذا البيان كان مفاجىء وجمع أكثر من 40 اسماً بعضهم يعيش بالخارج والبعض الاخر حسب اعتقاداته يعيشون في أراضي الوطن، وهؤلاء الأسماء لهم أكثر من عشرين عام لم يرد عنهم أي بيان أو تصريح، موضحاً أن معظمهم مغتربين فكيف تجمعوا وأتفقوا هذا سؤال مثير للاهتمام.
وتابع بأنهم كيف تجمعوا بتلك القضية مع أن أهم القضايا لم تجمعهم، مشيراً إلى كلام الرئيس محمود عباس هو واقعي وحقيقي ولم يجلبه من جبة افكاره بل منطقي و أن استهداف اليهود ليست لديانتهم بل لوظائفهم.
وتابع فراج بأن الرئيس عباس لديه موقف اتجاه المحرقة ولم يخفيه وواضح بتصرحياته“ ما ارتكب بحق اليهود يرتكب بالشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 80 عام”، وبالتالي خرج استهجان كبير للكثير من الجهات سياسية كانت أو مستقلة حول هذا البيان الذي يخدم الرواية الصهيونية بالتحديد.
وأشار بأن تلك الاسماء المسؤولة عن البيان لماذا لم يلتفتوا للقضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون يومياً من انتهاكات لحقوقهم وكان الاجدر بهم أن يكتبوا عن تلك القضايا، مشيراً بأنه ربما هذا البيان لإرضاء بعض الجهات الخارجية.
وأقر بأن جزء كبير من الاسماء لم يسمع بها وهي نكرة وربما وضعت دون رأيي اصحابها لأن ما يحمله هذا البيان خطير وذو أهداف ليست بريئة اطلاقاً، وتم السعي اليه من قبل جهات امريكية اسرائيلية من أجل أن يتم انتقاد الرئيس أبو مازن.
وأضاف أن مثل هذه البيانات بالية لا داعي لها فنحن قضيتنا ليست ما حدث باليهود من خلال النازية، فيوجد قضايا أولى لتسليط الضوء عليها مثل تهويد الضفة الغربية، والانقضاب على القدس ومنازلها ومجازر القتل الجماعي للفلسطينيين فيجب علينا كفلسطيين العمل على فضح جرائم الاحتلال وأصدار بيانات يدين الجرائم الاسرائيلية بحقنا.
وأختتم فراج بأنه يجب على كل شخص ورد أسمه في هذا البيان
التبربر فهو
مكلف بأن يوضح موقفه لأنه بيان مشكوك بأمره، وربما جهة صهيونية قامت باستخدام تلك الاسماء، وأن الذي حدث لليهود يحدث للفلسطينين كل يوم ولا يوجد من ينصف هذا الشعب الذي سلبت منه أرضه لارضاء اليهود.
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