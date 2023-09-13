وقال المحلل السياسي والصحفي نجييب فراج في حديث ضمن برنامج“صباحنا غير”عبر تلفزيون PNN و الذي تقدمه الزميلة ملاك ابو حماد

، أن هذا البيان كان مفاجىء وجمع أكثر من 40 اسماً بعضهم يعيش بالخارج والبعض الاخر حسب اعتقاداته يعيشون في أراضي الوطن، وهؤلاء الأسماء لهم أكثر من عشرين عام لم يرد عنهم أي بيان أو تصريح، موضحاً أن معظمهم مغتربين فكيف تجمعوا وأتفقوا هذا سؤال مثير للاهتمام.

وتابع بأنهم كيف تجمعوا بتلك القضية مع أن أهم القضايا لم تجمعهم، مشيراً إلى كلام الرئيس محمود عباس هو واقعي وحقيقي ولم يجلبه من جبة افكاره بل منطقي و أن استهداف اليهود ليست لديانتهم بل لوظائفهم.

وتابع فراج بأن الرئيس عباس لديه موقف اتجاه المحرقة ولم يخفيه وواضح بتصرحياته“ ما ارتكب بحق اليهود يرتكب بالشعب الفلسطيني منذ ما يقارب 80 عام”، وبالتالي خرج استهجان كبير للكثير من الجهات سياسية كانت أو مستقلة حول هذا البيان الذي يخدم الرواية الصهيونية بالتحديد.

وأشار بأن تلك الاسماء المسؤولة عن البيان لماذا لم يلتفتوا للقضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون يومياً من انتهاكات لحقوقهم وكان الاجدر بهم أن يكتبوا عن تلك القضايا، مشيراً بأنه ربما هذا البيان لإرضاء بعض الجهات الخارجية.

وأقر بأن جزء كبير من الاسماء لم يسمع بها وهي نكرة وربما وضعت دون رأيي اصحابها لأن ما يحمله هذا البيان خطير وذو أهداف ليست بريئة اطلاقاً، وتم السعي اليه من قبل جهات امريكية اسرائيلية من أجل أن يتم انتقاد الرئيس أبو مازن.

وأضاف أن مثل هذه البيانات بالية لا داعي لها فنحن قضيتنا ليست ما حدث باليهود من خلال النازية، فيوجد قضايا أولى لتسليط الضوء عليها مثل تهويد الضفة الغربية، والانقضاب على القدس ومنازلها ومجازر القتل الجماعي للفلسطينيين فيجب علينا كفلسطيين العمل على فضح جرائم الاحتلال وأصدار بيانات يدين الجرائم الاسرائيلية بحقنا.

وأختتم فراج بأنه يجب على كل شخص ورد أسمه في هذا البيان

التبربر فهو

مكلف بأن يوضح موقفه لأنه بيان مشكوك بأمره، وربما جهة صهيونية قامت باستخدام تلك الاسماء، وأن الذي حدث لليهود يحدث للفلسطينين كل يوم ولا يوجد من ينصف هذا الشعب الذي سلبت منه أرضه لارضاء اليهود.