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المغرب.. عمليات البحث عن ناجين متواصلة رغم تضاؤل الآمال

9/13/2023 9:03:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط/PNN- تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت بقوة 7 درجات هو الأقوى الذي يضرب المغرب منذ 100 عام، وأودى بحياة أكثر من 2900
شخص، وأكثر من 5530 مصاباً، في حصيلة ما زالت مرشحة بالارتفاع.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط ركام البيوت والبنايات المدمرة بعدد من القرى والبلدات، تزامنا مع تصاعد مطالب إنقاذ سكان مناطق معزولة لم تصلها أي مساعدات بعد.

وناشد الصليب الأحمر الدولي العالم لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

وفي جنيف وجه الصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب، فيما أفادت منظمة اليونيسف، أن "حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال"، موضحة أنها "حشدت بالفعل موظفي المساعدة الإنسانية لدعم الاستجابة الفورية على الأرض التي تقودها المملكة المغربية".

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