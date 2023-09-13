المغرب.. عمليات البحث عن ناجين متواصلة رغم تضاؤل الآمال

الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت بقوة 7 درجات هو الأقوى الذي يضرب المغرب منذ 100 عام، وأودى بحياة أكثر من 2900

شخص، وأكثر من 5530 مصاباً، في حصيلة ما زالت مرشحة بالارتفاع.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وسط ركام البيوت والبنايات المدمرة بعدد من القرى والبلدات، تزامنا مع تصاعد مطالب إنقاذ سكان مناطق معزولة لم تصلها أي مساعدات بعد.

وناشد الصليب الأحمر الدولي العالم لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.

وفي جنيف وجه الصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب، فيما أفادت منظمة اليونيسف، أن "حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال"، موضحة أنها "حشدت بالفعل موظفي المساعدة الإنسانية لدعم الاستجابة الفورية على الأرض التي تقودها المملكة المغربية".