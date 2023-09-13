المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين أدَّوا طقوساً تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.



