ساوثغيت ينتقد طريقة التعامل مع ماغواير مدافع إنجلترا

وشارك ماغواير، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، مع بداية الشوط الثاني بعد إصابة مارك جويهي وواجه هتافات ساخرة من الجماهير الاسكتلندية مع كل تمريرة له.

ومنح مدافع مانشستر يونايتد اسكتلندا دون قصد فرصة العودة للمباراة عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من روبرتسون بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة الـ 67.

وقال ساوثغيت بعد المباراة: "لقد تعرض لمعاملة سخيفة لفترة طويلة، بصراحة".

"إنها مزحة. لم يسبق لي رؤية لاعب يتعرض لمثل هذه المعاملة ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من قبل معلقينا ونقادنا، لقد صنعوا شيئا يفوق أي شيء رأيته من قبل".

وسحب مانشستر يونايتد شارة القيادة من ماغواير، البالغ 30 عاما، في يوليو، وهو يكافح من أجل اللعب مع الفريق الأول في أولد ترافورد.

ومع ذلك، أكد ساوثغيت أهميته بالنسبة لإنجلترا، حيث شارك قلب الدفاع في جميع مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وأوضح ساوثغيت: "لقد كان عنصرا قويا بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنجليزي منذ عقود. لقد كان جزءا رئيسيا من ذلك".



