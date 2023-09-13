ساوثغيت ينتقد طريقة التعامل مع ماغواير مدافع إنجلترا

ساوثغيت ينتقد طريقة التعامل مع ماغواير مدافع إنجلترا
التاريخ
9/13/2023 9:02:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ دافع غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، عن هاري ماغواير بعد أن سخرت جماهير اسكتلندا من المدافع الذي سجل هدفا في مرماه في مباراة ودية أمس الثلاثاء، فازت فيها إنجلترا 3-1 على ملعب "هامبدن بارك".
وشارك ماغواير، الذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، مع بداية الشوط الثاني بعد إصابة مارك جويهي وواجه هتافات ساخرة من الجماهير الاسكتلندية مع كل تمريرة له.
ومنح مدافع مانشستر يونايتد اسكتلندا دون قصد فرصة العودة للمباراة عندما حول تمريرة عرضية منخفضة من روبرتسون بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة الـ 67.
وقال ساوثغيت بعد المباراة: "لقد تعرض لمعاملة سخيفة لفترة طويلة، بصراحة".
"إنها مزحة. لم يسبق لي رؤية لاعب يتعرض لمثل هذه المعاملة ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من قبل معلقينا ونقادنا، لقد صنعوا شيئا يفوق أي شيء رأيته من قبل".
وسحب مانشستر يونايتد شارة القيادة من ماغواير، البالغ 30 عاما، في يوليو، وهو يكافح من أجل اللعب مع الفريق الأول في أولد ترافورد.
ومع ذلك، أكد ساوثغيت أهميته بالنسبة لإنجلترا، حيث شارك قلب الدفاع في جميع مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2024.
وأوضح ساوثغيت: "لقد كان عنصرا قويا بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنجليزي منذ عقود. لقد كان جزءا رئيسيا من ذلك".
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