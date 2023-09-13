(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 سبتمبر 2023:
يسرُّ الإسلامي، صاحب الرؤية في مجال الأغذية، تقديم منتجين مبتكرين تم إعدادهما لتلبية متطلبات الأمهات المنشغلة وإعادة تحديد مفهوم طريقة تذوق الطعام.
تضيف الشركة منتجين جديدين بمذاق لا يُقاوم ضمن مجموعتها الحصرية المطهوة بالكامل: ناجتس دجاج زينج غير الحار الجديد كليًا وقطع دجاج تمبورا. الإسلامي ينقل الاستمتاع بالراحة والمذاق إلى آفاق جديدة؛ ما يمنحك خيار "سخَّن وكُل" المذهل، ولا سيما للأطفال. نظرًا لأن كلا الوجبتين تحتويان على لحم مطهو بالكامل؛ يمكن للأمهات المنشغلة تحضير الوجبات بسهولة من دون عناء. لن تكون هناك حاجة لبذل جهد كبير، لأن الدجاج لن يحتاج إلى الطهي. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يبحثون عن مذاق شهي استثنائي يمكنهم قلي ناجتس إلى أن ينضج تمامًا.
أُعدت المنتجات الجديدة بمزيج من التوابل التي تضفي لمسة جديدة وشهية على قطع ناجتس التقليدية. مع مزيج من الدجاج عالي الجودة والأعشاب قوية الرائحة؛ تمنحك قطع ناجتس هذه مذاقًا خفيفًا ومثيرًا يناسب الأطفال والكبار على حد سواء. بالإضافة إلى مجموعة النكهات والتزام الإسلامي باستخدام لحوم الحلال الحقيقية المتميزة الطبيعية 100٪، المذبوحة يدويًا وغير المذبوحة صعقًا بالكهرباء؛ يمكن للأمهات أن يشعرن بالراحة بمجرد معرفة أن هذه الوجبات الخفيفة الشهية للغاية توفر خيارًا صحيًا ومفيدًا لأحبائهن.
صرح زبير أحمد، مدير التسويق والمبيعات الدولية في الإسلامي للأغذية قائلًا: "نُدرك التحديات التي تواجهها الأمهات المشغولات اللائي يسعين جاهدين لتحقيق التوازن المثالي بين الراحة والمذاق اللذيذ والتغذية، وبصفتنا أحد ركائز الإسلامي، فإننا نرى أنفسنا قادرين على قيادة هذه التغييرات في صناعة الأغذية على مستوى العالم وتقديم جودة غذائية ممتازة للحلال الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق مذاق وراحة استثنائيين."
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