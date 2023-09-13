“المسعود برغوم” تشارك رواد قطاع الهندسة المعمارية والبناء في معرض سيتي سكيب العالمي 2023
التاريخ
9/13/2023 9:00:13 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز:
أعلنت“المسعود برغوم”، التابعة لمجموعة المسعود والمزود الرائد لحلول المباني مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2023. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزامها بنهج البناء المستدام وتوفير حلول البناء المبتكرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويقام الحدث المرتقب خلال الفترة الممتدة من 10 وحتى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات“ملهم”، المملكة العربية السعودية، حيث تجتمع الجهات الرائدة على مستوى القطاع للتعرف على أحدث الاتجاهات والتطورات التي تستشرف مستقبل الهندسة المعمارية وقطاع البناء.
ووفقاً لإحصائيات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، تتسبب مصادر مواد البناء بما يعادل 10٪ إلى 30٪ من الانبعاثات العالمية الناجمة عن المباني، ما يعزز أهمية ممارسات البناء المستدامة في المنطقة. وسيتمكن زوار منصة المسعود برغوم H1.P34 من استكشاف الحلول ذات التأثير المستدام، بما في ذلك نظام البناء المبتكر من الخشب المصفح التقاطعي (CLT) وأنظمة البناء المعيارية الهجينة مسبقة الصنع (HMS). ويُعد الخشب المصفح التقاطعي عبارة عن ألواح خشبية صلبة مُصممة هندسياً ويتم تصنيعها مسبقاً وإنتاجها من مواد ملتقطة للكربون وعالية الاستدامة. وتشمل استخدامات الخشب المصفح التقاطعي المكونات الهيكلية والأرضيات والجدران والسقوف، حيث يتمتع هذا النوع من الخشب بمتانة عالية ويتميز بكونه عازل للصوت والحرارة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المعمارية.
كما تستعرض“المسعود برغوم” نظام البناء المعياري الهجين، الذي يعتمد على المواد معيّنة، ومن ضمنها الصلب، والمُشكَّلة على البارد، والتي تساهم في تعزيز متانة المنتجات وسلاسة عمليات البناء. ويتم تعزيز هذه الأنظمة عبر استخدام عمليات التقييس والاستراتيجيات الهندسية الحديثة، ما يضمن الإنتاج السلس للوحدات المعيارية على نطاق واسع.
يعتبر معرض سيتي سكيب العالمي 2023 بمثابة منصة لتبادل المعرفة، حيث تجتمع الجهات الرائدة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين المعماريين والمحترفين للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات في مجال البناء.
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