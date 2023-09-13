الرياض- أصداف نيوز:

أعلنت“المسعود برغوم”، التابعة لمجموعة المسعود والمزود الرائد لحلول المباني مسبقة الصنع والبيوت الجاهزة عالية الجودة في الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2023. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزامها بنهج البناء المستدام وتوفير حلول البناء المبتكرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويقام الحدث المرتقب خلال الفترة الممتدة من 10 وحتى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات“ملهم”، المملكة العربية السعودية، حيث تجتمع الجهات الرائدة على مستوى القطاع للتعرف على أحدث الاتجاهات والتطورات التي تستشرف مستقبل الهندسة المعمارية وقطاع البناء.

ووفقاً لإحصائيات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، تتسبب مصادر مواد البناء بما يعادل 10٪ إلى 30٪ من الانبعاثات العالمية الناجمة عن المباني، ما يعزز أهمية ممارسات البناء المستدامة في المنطقة. وسيتمكن زوار منصة المسعود برغوم H1.P34 من استكشاف الحلول ذات التأثير المستدام، بما في ذلك نظام البناء المبتكر من الخشب المصفح التقاطعي (CLT) وأنظمة البناء المعيارية الهجينة مسبقة الصنع (HMS). ويُعد الخشب المصفح التقاطعي عبارة عن ألواح خشبية صلبة مُصممة هندسياً ويتم تصنيعها مسبقاً وإنتاجها من مواد ملتقطة للكربون وعالية الاستدامة. وتشمل استخدامات الخشب المصفح التقاطعي المكونات الهيكلية والأرضيات والجدران والسقوف، حيث يتمتع هذا النوع من الخشب بمتانة عالية ويتميز بكونه عازل للصوت والحرارة، ويوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المعمارية.

كما تستعرض“المسعود برغوم” نظام البناء المعياري الهجين، الذي يعتمد على المواد معيّنة، ومن ضمنها الصلب، والمُشكَّلة على البارد، والتي تساهم في تعزيز متانة المنتجات وسلاسة عمليات البناء. ويتم تعزيز هذه الأنظمة عبر استخدام عمليات التقييس والاستراتيجيات الهندسية الحديثة، ما يضمن الإنتاج السلس للوحدات المعيارية على نطاق واسع.

يعتبر معرض سيتي سكيب العالمي 2023 بمثابة منصة لتبادل المعرفة، حيث تجتمع الجهات الرائدة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من المهندسين المعماريين والمحترفين للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات في مجال البناء.