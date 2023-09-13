الرياض – أصداف نيوز:

قامت شركة“كريم”، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، بإبرام شراكة مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، والتي تهدف إلى تعزيز وتبسيط تجربة التنقل للمقيمين والزوار إلى المركز، والذي يُعَد الوجهة الرئيسية للأعمال في المملكة وأحد روافد نمط الحياة العصرية فيها. وتم توقيع الاتفاقية في 12 سبتمبر في حفل أقيم في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض.

يقع مركز الملك عبدالله المالي“كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

يحتضن كافد أول سينما في المملكة العربية السعودية، كما يوفر باقة مبتكرة من حلول الأعمال وأنماط الحياة الحديثة وحلول المدن الذكية المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل عدد المقيمين والعاملين في منطقة المركز إلى نحو 100,000 شخص بحلول عام 2025، بحيث يستفيدون من خمس فئات أصول تضم أكثر من 70 منفذًا للأطعمة والمشروبات وثلاثة فنادق ومجموعة واسعة من المرافق الترفيهية.

وبالتزامن مع ذلك، ستطلق“كريم” المزيد من الميزات المتخصصة بهدف جعل التنقل داخل كافد أكثر سلاسة وموثوقية، وذلك من خلال تقديم وسائل خاصة لإدارة طلبات نقل الأفراد في المواقع ذات كثافة ركاب عالية، وتحسين تجربة الملاحة للكابتن، والميزات التوجيهية الهادفة لمساعدة العملاء على الوصول إلى نقاط الالتقاء. كما تم تخصيص العديد من المناطق لاستقبال الركاب ومناطق للاصطفاف مخصصة لكابتن“كريم”.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي:“في خضم الوعي العالمي المتزايد بحلول النقل المستدامة، وإدراكًا للحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية، نكرّس جهودنا لتعزيز بيئة حضرية أكثر اخضرارًا وفعالية. وتماشيًا مع استراتيجية التنقل لدى كافد، يسعدنا أن نرحب بخدمة نقل الركاب التي تقدمها شركة“كريم” والتي يُتوقّع أن تساهم في تخفيض أعداد المركبات الخاصة، مما يساعد في خفض انبعاثات الكربون وحركة المرور على حد سواء. والأهم من ذلك أنه مع الإضافات التي أطلقتها“كريم”، سيستفيد المقيمون والموظفون والزوّار من زيادة خيارات النقل داخل المنطقة”.

ومن جانبه، علق أحمد عَرّابي، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة“كريم” في المملكة العربية السعودية، قائلًا:“شهد مركز الملك عبد الله المالي نموًا سريعًا ليصبح واحدًا من المراكز المالية الرائدة في المنطقة، حيث أنه يستقطب الناس من جميع أنحاء العالم للعيش والعمل فيه. ونحن بغاية السرور بأن نتعاون مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي لجعل التنقل داخل وخارج كافد أكثر سلاسة من أي وقت مضى.”

أطلقت شركة“كريم” خدمات نقل الأفراد في المملكة العربية السعودية في عام 2013، حيث بدأت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر، قبل أن تتوسع لتصل خدماتها إلى 26 مدينة في جميع أنحاء المملكة. واليوم، يقدم تطبيق“كريم” الشامل Everything App خدمات متعددة للعملاء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمات نقل الأفراد، والسفر بين المدن، وتوصيل الطعام، وتنظيف المنازل، وذلك كله في تطبيق واحد. هذا ويستخدم أكثر من 75,000 مواطن سعودي تطبيق“كريم” كمصدر للدخل.