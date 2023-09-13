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- The Al-Attiyah Foundation) افتتح صباح الأمس سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي ورشة عمل حول مواجهة التغيَر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة في فندق دوسيت الدوحة.
في اليوم الأول لورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والتغيّر المناخي بالشراكة مع مؤسسة العطية، ناقش عدد من كبار الخبراء العالمين الفرص والتحديات المحيطة بتنفيذ المادة رقم (6) من اتفاقية باريس، وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال حفل الافتتاح، جددت وزارة البيئة والتغيّر المناخي ومؤسسة العطية التزامهما بتحول الطاقة والحد من الاحتباس الحراري من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في حماية البيئة من التغير المناخي في قطر، علاوة على استضافة الفعاليات المشتركة، وتبادل المعلومات والبحوث ذات العلاقة بين الطرفين.
وأعرب سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق، عن فخره واعتزازه بالعلاقات المتنامية بين المؤسسة والوزارة، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجهات ذات الأهداف المشتركة. وفي هذا السياق أشار سعادته قائلاً: "بأن هذه الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية بين مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في دولة قطر".
كما أكد سعادته على أن دولة قطر، أحد الدول الأطراف في اتفاقية باريس، ملتزمة بمكافحة التغيّر المناخي، لذا فمن الضروري أن تعمل الوزارات والمنظمات في الدولة معًا على التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.
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إعداد: مؤسسة العطية.
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