(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) انتهت يوم أمس أعمال ورشة العمل حول الحد من التغيَر المناخي والتحول إلى الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة البيئة والتغيرّ المناخي بالتعاون مع مؤسسة العطية.
أُقيمت الورشة على مدار يومين تحت عنوان "المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل التغير المناخي"، والتي عقدت في فندق دوسيت الدوحة، بحضور 100 مشارك لاستكشاف الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ المادة رقم (6) وانعكاساتها على دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشارك الحضور في مناقشات وجلسات تفاعلية حول سوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market (VCM) ، وآليات أسواق الكربون الأخرى خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (UNFCCC)، بالإضافة إلى مواضيع أخرى حيوية.
وانطلقت أعمال الورشة بكلمات افتتاحية لسعادة عبد الله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة السابق، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر.
وأكد سعادة العطية خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه التعاون بين الدول نمواً مطرداً، فضلاً عن الزيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص حول قضية معالجة التغيّر المناخي، وما تحمله من فرص هائلة لتعزيز التعاون الدولي.
وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، أن هذه الورشة تهدف إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة استراتيجية مناسبة لأسواق الكربون في قطر، وأن حلقات النقاش المختلفة خصصت لضمان إطلاع كافة المعنيين على أحدث التطورات في أسواق الكربون العالمية، ولتكون أساسًا للمبادرة القطرية.
نبذه حول وزارة البيئة والتغيَر المناخي:
وزارة البيئة والتغّير المناخي وزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها والحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي.
وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي.
تشمل مسؤوليات الوزارة اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة، دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها ومجموعة من الواجبات الأخرى.
نبذه حول مؤسسة العطية:
مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة هي مؤسسة فكرية غير ربحية تبحث في موضوعات الطاقة والتنمية المستدامة. ومنذ إنشائها في عام 2015، تقدم مؤسسة العطية تحليلات ورؤى حول شتى التحديات والفرص العالمية والإقليمية المتعلقة بموضوعات الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال إصداراتها المتنوعة، بما في ذلك الأوراق البحثية الشهرية للطاقة والتنمية المستدامة، ونشرة الطاقة الإخبارية اليومية، والنشرة الأسبوعية التحليلية لأسواق الطاقة، ومقابلات البث الصوتي مع العديد من الشخصيات الهامة.
كما تعقد المؤسسة بشكل فصلي اجتماعات المائدة المستديرة للمدراء التنفيذيين في الشركات الأعضاء في المؤسسة، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء العالميين لطرح وجهات نظرهم ورؤاهم حول آخر المستجدات المتعلقة بمواضيع الطاقة على الساحة العالمية.
إعداد: مؤسسة العطية.
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