

وأشارت الدائرة إلى أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن اصدار او إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وقالت الدائرة، إن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبياً أو غير مكلفين.

