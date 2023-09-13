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الضريبة: 25 ألف دينار جائزة السحب الثالث لتطبيق فواتيري يوم الأربعاء القادم

9/13/2023 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري، سيجري يوم الأربعاء القادم، لسحب حوالي 140 جائزة، من بينها الجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف دينار، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل أجهزة كهربائية، ومكيفات، وشاشات تلفزيونية، وأجهزة هواتف خلوية، وكوبونات بنزين.
وأوضحت الدائرة، أن تطبيق فواتيري جاء بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة، وضمان الحصول على فاتورة، لقاء شراء أي سلعة أو بدل الحصول على أي خدمة دون أن يتم طلبها.
وبيّنت أنه لا ينحصر الدخول في السحب على تحميل فواتير السلع، بل متاح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها، بما فيها فواتير الخدمات التي يتم الحصول عليها مقابل بدل، كالخدمات الطبية، والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات، وغيرها من الخدمات الأخرى، التي يتم دفع بدل الحصول عليها.


وأشارت الدائرة إلى أن التطبيق يتيح لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن اصدار او إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.
وقالت الدائرة، إن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبياً أو غير مكلفين.

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