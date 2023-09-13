كيم لبوتين: روسيا ستحقق «انتصاراً كبيراً» على أعدائها



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيم قوله ((نحن واثقون من أن الجيش الروسي والشعب الروسي سيحققان بالتأكيد نصراً كبيراً في النضال المقدَّس لمعاقبة تجمُّع الشر)).



وقال كيم، لبوتين، في قاعدة ((فوستوشني الفضائية)) الروسية: ((إنني على قناعة تامة بأن الجيش الروسي والأمة الروسية البطلة سيحملان إرث النصر على نحو عظيم ويُظهران الفضائل التي لا تُقدَّر بثمن، والشرف على جبهات العملية العسكرية الخاصة)) في أوكرانيا.



وقالت ((وكالة الأنباء الروسية)) إن المحادثات اختتمت، وكيم غادر البلاد.

الشرق الأوسط