كيم لبوتين: روسيا ستحقق «انتصاراً كبيراً» على أعدائها

كيم لبوتين: روسيا ستحقق «انتصاراً كبيراً» على أعدائها
التاريخ
9/13/2023 8:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن موسكو ستحقق ((نصراً كبيراً)) على أعدائها، وأشاد بجيش روسيا ((البطل))، خلال مأدبة مع الرئيس فلاديمير بوتين، في أقصى شرق روسيا.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن كيم قوله ((نحن واثقون من أن الجيش الروسي والشعب الروسي سيحققان بالتأكيد نصراً كبيراً في النضال المقدَّس لمعاقبة تجمُّع الشر)).
وقال كيم، لبوتين، في قاعدة ((فوستوشني الفضائية)) الروسية: ((إنني على قناعة تامة بأن الجيش الروسي والأمة الروسية البطلة سيحملان إرث النصر على نحو عظيم ويُظهران الفضائل التي لا تُقدَّر بثمن، والشرف على جبهات العملية العسكرية الخاصة)) في أوكرانيا.
وقالت ((وكالة الأنباء الروسية)) إن المحادثات اختتمت، وكيم غادر البلاد.
الشرق الأوسط
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