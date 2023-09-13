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المنتخب الوطني يخسر ودياً أمام أذربيجان

9/13/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب أذربيجان بنتيجة هدفين لهدف خلال لقاء ودي جمعهما مساء الثلاثاء في العاصمة الأذرية باكو.
وجاءت المباراة في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تبدأ خلال تشرين الثاني المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
وكان المنتخب الوطني خسر مباراته الودية الأولى أمام منتخب النرويج بنتيجة 0-6 في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي في أوسلو.

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