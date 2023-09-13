مبابي يحرج مدرب المنتخب الفرنسي 4 مرات



ولفتت إلى أن ديشامب اكتفى بتعادلين مع كرواتيا والنمسا بنتيجة واحدة (1-1) في يونيو 2022 بينما خسر أمام تونس بهدف في كأس العالم، في نوفمبر الماضي.

ولم يشارك مبابي (24 عاما) في ودية فرنسا وألمانيا، لإراحته قبل مباراتي فريقه بي إس جي ضد نيس (الدوري الفرنسي) ودورتموند (دوري أبطال أوروبا)، يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين.

فيما خاض المانشافت مباراته الأولى بعد إقالة المدرب السابق هانز فليك، ولعب الليلة تحت قيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة مؤقتا لحين تعيين مدير فني جديد.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت" إلى إنهاء المنتخب الألماني سلسلته السلبية التي دامت 5 مباريات دون أي انتصار في عهد فليك.

وحقق الألمان أول انتصار لهم منذ مارس الماضي، ليعود الفريق لسابق عهده بعد انقطاع 6 أشهر.

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