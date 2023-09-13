روسيا ترد على قطر بهدف قاتل (فيديو)

واقتنص المدافع الروسي ألكسندر سولدا تينكوف هدف التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي جرى على استاد الجنوب المونديالي.

ورفع لاعبو المنتخب القطري، قبل بداية المباراة، لافتة تضامن مع المغرب في محنته، وكتب عليها "حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وأهلها من كل سوء قلوبنا معكم".

يذكر أن المنتخب القطري يستعد للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، التي ستقام على أراضيه مطلع العام المقبل، 2024، ويلعب ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان.

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