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روسيا ترد على قطر بهدف قاتل (فيديو)

9/13/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجا المنتخب الروسي من الهزيمة أمام مضيفه القطري في الوقت القاتل من المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما الثلاثاء، في مدينة الوكرة القطرية.
وضع القطري أحمد علاء "العنابي" فريقه في المقدمة بهدف سجله بحلول الدقيقة السبعين، بتسديدة رأسية رائعة.

واقتنص المدافع الروسي ألكسندر سولدا تينكوف هدف التعادل لبلاده في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي جرى على استاد الجنوب المونديالي.
ورفع لاعبو المنتخب القطري، قبل بداية المباراة، لافتة تضامن مع المغرب في محنته، وكتب عليها "حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة وأهلها من كل سوء قلوبنا معكم".
يذكر أن المنتخب القطري يستعد للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، التي ستقام على أراضيه مطلع العام المقبل، 2024، ويلعب ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان.

ملاعب

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