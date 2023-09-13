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لاعبو تونس يثيرون الجدل باحتفال محمد صلاح.. ومدرب المنتخب المصري يرد

9/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار لاعبو منتخب تونس جدلا كبيرا بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك نظيرهم المصري ضمن المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء، والتي انتهت 3-1 لصالح نسور قرطاج.
وحرص نجوم المنتخب التونسي على الاحتفال على طريقة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي اعتاد الاحتفال بها مع الريدز، عقب تسجيل الهدف الثالث في آخر دقائق المباراة.

وعرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات

وألحق نسور قرطاج بمنتخب مصر أول خسارة له منذ تولي البرتغالي روي فيتوريا مهمة تدريبه منذ 2022، إذ حقق المدرب البرتغالي أفضل بداية لمدير فني للفراعنة، بعد الفوز في 8 مباريات متتالية، قبل الخسارة في لقاء اليوم أمام تونس.
وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، معقبا على احتفالهم بالهدف الثالث: "الخصم يحتفل بالهدف كأنه في مباراة نهائية. الأندية في الوقت الحالي لديها لاعبون حصلوا على راحة".
وأوضح المدرب البرتغالي: "نحن غاضبون من الخسارة، ولاعبونا كذلك. ولن أناقش أزمة لاعبي الأهلي، فالأمر يتعلق بالنظام العام".
وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمصر أمام المنتخب التونسي بعد الخسارة في مباراة نصف نهائي كأس العرب 2022 بنتيجة 1-0.

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