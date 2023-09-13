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شاهد : امطار غزيرة وتشكل للسيول في الاردن - فيديو

9/13/2023 8:12:32 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة المنشية بمحافظة المفرق امطار غزيرة وتشكل للسيول ، وفق ما اظهرت مقاطع فيديو وصلت موقع الوكيل الاخباري .
وتشهد منطقة عنجرة في محافظة عجلون، وكفر أسد والشونة الشمالية في إربد، والطفيلة، تساقط زخات متقطعة من الامطار، مع أجواء غائمة فيها.
وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات من المطر لفترات قصيرة .

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