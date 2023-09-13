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تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق الجديدة

9/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دُشّنت برعاية ومتابعة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم الأربعاء، مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية لبلدية الأزرق الجديدة.

وتم تمويل مزرعة الخلايا الشمسية من قبل مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية، والتي تُعتبر احدى الإنجازات الريادية التي حققتها الوزارة للبلديات.


وجرى بحضور الممثلة الإقليمية المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الأردن هولي بِنر ومدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، ورئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين تدشين مزرعة الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، التي ستسهم في إنتاج حوالي نصف ميغاواط من الكهرباء تكفي لإضاءة مباني البلدية وإنارة الشوارع والطرق.

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