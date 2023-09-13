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تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا

9/13/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب، مدى إمكانية تولي مدرب ليفربول قيادة منتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة.

ويعد يورجن كلوب، أحد المرشحين المحتملين لتدريب المانشافت، خلفًا لهانز فليك الذي أقيل من منصبه عقب السقوط المدوي أمام اليابان بنتيجة 4-1.
وقال كوسيكي في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "يورجن يرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول، وهو غير متاح لتدريب المنتخب الألماني الآن".
ومدد كلوب عقده مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي بختام موسم 2026.
ويقود رودي فولر منتخب ألمانيا حاليًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.
ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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