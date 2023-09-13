تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا

تصريح واضح بشأن موقف كلوب من تدريب ألمانيا
التاريخ
9/13/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورجن كلوب، مدى إمكانية تولي مدرب ليفربول قيادة منتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة.
ويعد يورجن كلوب، أحد المرشحين المحتملين لتدريب المانشافت، خلفًا لهانز فليك الذي أقيل من منصبه عقب السقوط المدوي أمام اليابان بنتيجة 4-1.
وقال كوسيكي في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "يورجن يرتبط بعقد طويل الأمد مع ليفربول، وهو غير متاح لتدريب المنتخب الألماني الآن".
ومدد كلوب عقده مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي بختام موسم 2026.
ويقود رودي فولر منتخب ألمانيا حاليًا بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.
ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN13092023000208011052ID1107060326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.