توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى

توضيح صادر عن أمانة عمان الكبرى
التاريخ
9/13/2023 8:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اكدت امانة عمان استمرارها بالعمل مع الجهات المعنية لتطبيق قانون السير الذي دخل حيز التنفيذ امس الثلاثاء ( 12 ايلول ) ، وان الموارد البشرية للدوائر المعنية في الامانة على استطاعة تامة للتعامل مع الشكاوى والملاحظات بما يخدم السلامة المرورية ، وفقاً لمدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة .
واشار الرحامنة ان الامانة قامت بإعادة تخطيط 100 ممر مشاة في مواقع مختلفة من مناطق العاصمة ، مع تواصل العمل وبشكل يومي بما يخدم سلامة حركة المشاة وتطبيق قانون السير .
واضاف ان هناك نحو 132 جسر مشاة في العاصمة عمان ونحو 197 اشارة ضوئية فعالة ، وان هناك صيانة يومية وتفقد للإشارات الضوئية والجسور والطرق .
وجدد الرحامنة التأكيد ان ما تقوم به الامانة من اعمال يومية بشأن السلامة العامة للمشاة ليست وليدة اللحظة وانما اعمال ضمن الخدمات الروتينية اليومية للامانة والموجودة على ارض الواقع .
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