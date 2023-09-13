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الكويت: توقعات بانتهاء أولى عمليات الحفر البحري للنفط في 2026

9/13/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال كبير الجيولوجيين في شركة نفط الكويت المملوكة للدولة أحمد العتيبي، إنه من المُتوقع أن تنتهي أولى عمليات الحفر البحري التي تقوم بها الشركة لاستكشاف النفط والغاز في 2026.
وأضاف العتيبي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة النفط الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الجدول الزمني يعتمد على تقدم العمليات في البحر.
وبيّن، إذا نجحت عمليات الحفر، فقد تبدأ أنشطة إنتاج جديدة لتعزيز إنتاج الكويت من النفط والغاز.


وأوضح العتيبي إن العمليات تجري في منطقة بحرية تمتد على مساحة تبلغ نحو ثلث مساحة الكويت، وبدأت العام الماضي ومن المتوقع أن تستغرق 4 سنوات، حيث سيتم حفر 6 آبار بحرية في منطقة الاستكشاف .

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