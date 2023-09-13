الكويت: توقعات بانتهاء أولى عمليات الحفر البحري للنفط في 2026
التاريخ
9/13/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال كبير الجيولوجيين في شركة نفط الكويت المملوكة للدولة أحمد العتيبي، إنه من المُتوقع أن تنتهي أولى عمليات الحفر البحري التي تقوم بها الشركة لاستكشاف النفط والغاز في 2026.
وأضاف العتيبي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة النفط الكويتية، اليوم الأربعاء، إن الجدول الزمني يعتمد على تقدم العمليات في البحر.
وبيّن، إذا نجحت عمليات الحفر، فقد تبدأ أنشطة إنتاج جديدة لتعزيز إنتاج الكويت من النفط والغاز.
وأوضح العتيبي إن العمليات تجري في منطقة بحرية تمتد على مساحة تبلغ نحو ثلث مساحة الكويت، وبدأت العام الماضي ومن المتوقع أن تستغرق 4 سنوات، حيث سيتم حفر 6 آبار بحرية في منطقة الاستكشاف .
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