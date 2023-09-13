السحب الثالث لجوائز فواتيري الأربعاء المقبل

وأوضحت الدائرة أن تطبيق فواتيري جاء بهدف تعزيز ثقافة طلب الفاتورة وضمان الحصول على فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو بدل الحصول على أي خدمة.

وبحسب الدائرة، لا ينحصر الدخول في السحب على تحميل فواتير السلع بل متاح لتحميل الفواتير بكافة أنواعها بما فيها فواتير الخدمات التي يتم الحصول عليها مقابل بدل كالخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم دفع بدل الحصول عليها.

وأشارت الدائرة إلى أن التطبيق يتيح أيضا لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال تزويد المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إصدار أو إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وقالت الدائرة إن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار والفئات سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين.

وتم توفير التطبيق على متجر جوجل Google play ومتجر أبل ستور App Store، وبإمكان أي شخص تنزيل التطبيق من خلال الرابطين:

الآب ستور: وبعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادراً على تصوير أي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.

وأعلن المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أنه سيتم الاستمرار في إجراء السحوبات دوريا وسيستمر تطبيق فواتيري باستقبال تحميل صور الفواتير والمعلومات عن أي حالات امتناع عن إصدار الفواتير.