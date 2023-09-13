مايك بنس في موقف محرج (فيديو)

نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أحد مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية السابقة، تعرض لموقف محرج خلال

إحدى حملات الانتخابية في ولاية أيوا.

وبينما كان في قاعة فيها عدد من أنصاره، صرخ رجل في وجه المرشح الجمهوري“اخرج من بلدنا، وسحقا لأيوا”.

أما رد بنس، فأثار ضحك الحاضرين في مقطع بثته قناة "إن بي سي"، حين قال: "سأضعه في خانة ربما".

ولم يتضح بالضبط سبب إثارة بنس غضب الرجل.

لكن المعارض الشرس للإجهاض، والبالغ من العمر 64 عاما، لا يحظى بشعبية لدى معسكر الديمقراطيين الذين يرون أنه مكّن سياسات رئيسه السابق المثيرة للانقسام.

في حين تعرض الرجل لانتقادات من قبل أنصار ترامب، لاختياره الديمقراطية على حساب مطالب الرئيس السابق بإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وقد تم انتقاده أيضا باعتباره "أحد أكثر السياسيين المناهضين لمجتمع المثليين".

ومن بين المرشحين الجمهوريين التسعة، يحتل بنس، حاليا، المركز الخامس في السباق، بينما ترامب الأول على مستوى الولايات المتحدة.

ويأتي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

وبعد سنوات من الولاء الثابت للرئيس السابق دونالد ترامب، غيّر بنس نبرته بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وقرر بنس تحدّي رئيسه السابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.







