مايك بنس في موقف محرج (فيديو)
التاريخ
9/13/2023 7:18:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لا تخلو الحملات الانتخابية لبعض المرشحين من مواقف محرجة وأخرى مضحكة، لكن السؤال هو كيف يظهر "بطل" القصة في هذا المشهد؟
نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أحد مرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية السابقة، تعرض لموقف محرج خلال
إحدى حملات الانتخابية في ولاية أيوا.
وبينما كان في قاعة فيها عدد من أنصاره، صرخ رجل في وجه المرشح الجمهوري“اخرج من بلدنا، وسحقا لأيوا”.
أما رد بنس، فأثار ضحك الحاضرين في مقطع بثته قناة "إن بي سي"، حين قال: "سأضعه في خانة ربما".
ولم يتضح بالضبط سبب إثارة بنس غضب الرجل.
لكن المعارض الشرس للإجهاض، والبالغ من العمر 64 عاما، لا يحظى بشعبية لدى معسكر الديمقراطيين الذين يرون أنه مكّن سياسات رئيسه السابق المثيرة للانقسام.
في حين تعرض الرجل لانتقادات من قبل أنصار ترامب، لاختياره الديمقراطية على حساب مطالب الرئيس السابق بإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
وقد تم انتقاده أيضا باعتباره "أحد أكثر السياسيين المناهضين لمجتمع المثليين".
ومن بين المرشحين الجمهوريين التسعة، يحتل بنس، حاليا، المركز الخامس في السباق، بينما ترامب الأول على مستوى الولايات المتحدة.
ويأتي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في المركز الثاني والثالث والرابع على التوالي.
وبعد سنوات من الولاء الثابت للرئيس السابق دونالد ترامب، غيّر بنس نبرته بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وقرر بنس تحدّي رئيسه السابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.
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